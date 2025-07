Ciclismo – I Giovanissimi danno spettacolo al “GP Mezzaqui” di Revere

Revere Samantha Di Stefano dell’Allgor Tatobike e Leonardo Busselli dello Sporteven nella G3, ed Elia Marassi, ancora dell’Allgor Tatobike, nella G5 sono i tre giovanissimi mantovani saliti sul gradino più alto del podio nell’11° Gran Premio Ferramenta Mezzaqui, andato in scena ieri mattina a Revere. La manifestazione, organizzata dallo Sporteven con il patrocinio del Comune di Borgo Mantovano e del Comitato provinciale Fci – rappresentato per l’occasione dal segretario Franco Favalli – ha registrato un’ottima riuscita, confermandosi come uno degli appuntamenti più sentiti del calendario giovanile. Oltre 120 atleti in gara, in rappresentanza di una quindicina di società provenienti da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, hanno animato la mattinata ciclistica, colorando il circuito di 1 km ricavato tra le vie del paese. Pur pianeggiante, il percorso ha saputo comunque mettere alla prova la resistenza e la tecnica dei giovani protagonisti. Il pubblico, numeroso e caloroso lungo tutto il tracciato, ha accompagnato con entusiasmo le sei gare competitive e il momento promozionale riservato ai piccoli della categoria PG, applaudendo con trasporto ogni atleta in corsa. Oltre ai tre vincitori mantovani, da segnalare i numerosi piazzamenti dei team locali: Sporteven, Mincio Chiese, Ciclo Club 77, Allgor Tatobike e Chero Piping Team Sfrenati si sono ben comportati. Hanno chiuso al secondo posto: Francesco Favalli (G4), Ester Messetti (G5) e Luca Pavani (G6). Sul terzo gradino del podio sono saliti: Matteo Zoli (G1), Luigi Beduschi (G2), Caterina Bressan (G3), Marlon Quiroga Ramas (G4) e Jhonan Astone (G5). Nella top five, da segnalare anche il 5° posto di Riccardo Felles (G1), il 4° e 5° di Kevin Baetta e Leonardo Biolchi (G2), il 4° di Mattia Del Pietro (G3) e il 5° di Leonardo Mai (G6).

Prossimo appuntamento per i Giovanissimi sabato prossimo a Bagnolo San Vito per il Memorial Learco Guerra, organizzato dall’Allgor Tatobike e valido come terza prova del Gp Allgor.