Impianti sportivi, arrivano finanziamenti a fondo perduto

MANTOVA – Alla riqualificazione dell’impianto Sportivo di via G. Rippa a Marmirolo vanno 64.950mila euro; al consolidamento e riqualificazione della palestra di via Trazzi a Sustinente vanno 150mila euro e alla riqualificazione del Palazzetto dello Sport e dell’area sportiva sita in via Garibaldi, con inserimento di nuovo campo da basket e pallavolo, di Poggio Rusco vanno , 85.271 euro. Il totale è di 300mila euro, e si tratta di aiuto economici, a fondo perduto, elargiti da Regione Lombaradia nell’ambito del “Bando Impianti sportivi 2020/2021”.

«Si tratta di un aiuto concreto per comuni ed enti pubblici proprietari di impianti sportivi – afferma Antonio Rossi , sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega allo Sport – che porterà benefici all'intero movimento sportivo, messo in crisi dalle restrizioni legate al contenimento della pandemia da Covid. I nuovi fondi regionali permetteranno di aumentare la qualità dell'offerta e le possibilità di scelta sia per gli atleti professionisti sia per quelli amatoriali e, soprattutto, per i giovani. Per la materiale disponibilità delle somme – chiarisce Rossi – i tempi saranno rapidi. Le cifre saranno erogate in tre tranche. La prima subito, all'accettazione da parte del richiedente. Alcuni beneficiari, quindi, potranno ritrovarsi sul conto corrente il denaro già a maggio. Una seconda parte arriverà a inizio lavori. Il saldo è previsto alla rendicontazione finale. La riqualificazione di questi impianti – conclude il sottosegretario Rossi – contribuirà, grazie a un effetto volano, al rilancio delle attività di tanti professionisti che lavorano nello sport e grazie allo sport. Avrà, quindi, importanti riflessi anche dal punto di vista occupazionale».