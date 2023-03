Davnia Kazka, il tour è un successo

PEGOGNAGA «Tramite la musica vogliamo confermare la vicinanza di tutta la nostra comunità alla popolazione ucraina e ridare forza a quell’appello di pace che nel mese di settembre aveva collegato Pellegrino e la frazione di Mariano in una marcia simbolica in ricordo dell’impegno del professor Antonio Papisca per la promozione dei diritti umani», ha affermato Alberto Canepari, sindaco di Pellegrino Parmense, nel contesto del concerto che la band ucraina Davnia Kazka (Favola Antica) ha tenuto in quel Teatro Comunale, invitata dall’amministrazione locale, aderendo all’iniziativa “Un concerto per la pace. Un aiuto per l’Ucraina». La band ha come punto d’appoggio Pegognaga, dove ha già tenuto in sala mensa per gli alunni della scuola media un assaggio della propria bravura nell’esecuzione di brani popolari ucraini e canzoni note, italiane comprese. Dopo aver debuttato a Gonzaga, con la partecipazione del celebre complesso I Ridillo di Bengi Benati, ha proseguito la tournée con crescente successo a Sabbioneta, Gualtieri, all’Arci Tom di Mantova, Quistello, Villimpenta, Novellara, Moglia, Pellegrino Parmense, Suzzara, Poggio Rusco, Vescovato. Sarà questa sera nella sala polivalente Auser di Carbonara Po. Domani terrà il concerto presso il Bocciodromo Comunale di Pegognaga, giovedì al Teatro S. Prospero di Reggio Emilia, per concludere la tournée venerdì a Marzabotto (Bo) nel Teatro Comunale.