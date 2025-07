Ermal Meta apre “Parole e Musica” al Mantova Village

Bagnolo San Vito Quando il sole tramonta Mantova Village si accende di musica. Sono tornate per il terzo anno consecutivo le Summer Nights di Land of Fashion, il format estivo che da ieri sera ha iniziato ad animare i Villaggi.

Per l’edizione 2025, l’iniziativa si arricchisce di una nuova proposta artistica e culturale “Parole e Musica”: una rassegna di eventi ad ingresso gratuito per il pubblico che vede protagonisti i grandi nomi del panorama musicale italiano. Un format inedito e coinvolgente, un viaggio tra note, pensieri, storie da ascoltare e vivere sotto le stelle.

Ermal Meta è stato il primo ospite della manifestazione al Mantova Village. A incontrare il pubblico in altre date saranno Coma Cose e Benedetta Rossi, il 18 e il 25 luglio. Gli eventi sono in collaborazione con Radio Number One, media partner dell’evento.

Durante le Summer Nights gli ospiti potranno godere di un’accoglienza speciale: food & drink fino a mezzanotte e shopping sotto le stelle, con store aperti fino alle 23, per un’esperienza estiva rilassata, elegante e immersiva.

Ad avvolgere queste serate, il nuovo concept slow living, al centro del contesto Land of Fashion Villages: momenti pensati per essere vissuti con calma, gusto e leggerezza.

Ieri sera il via agli appuntamenti, con la musica del cantautore, compositore e polistrumentista albanese naturalizzato italiano Ermal Meta, intervistato dai talent di Radio Number One Chicco Giuliani e Michela Persico. Si prosegue il 18 luglio, sempre alle 21, con Chicco Giuliani che sarà in compagnia dei Coma Cose, duo musicale italiano, formatosi a Milano nel 2016 e composto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, coppia anche nella vita, autori del successo “Cuoricini” presentato all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Hit che non mancheranno di cantare al Mantova Village insieme al altri successi, tra cui il nuovo successo estivo “Gelosia”. L’ultimo appuntamento, venerdì 25 luglio, sarà con la popolare cuoca, blogger, conduttrice televisiva e scrittrice Benedetta Rossi.

Le Summer Nights di Land of Fashion Villages sono un invito a vivere l’estate tra musica, parole, buon cibo e shopping serale nei villaggi più belli d’Italia.

Tutte le informazioni con le date e gli artisti nei Villaggi sono disponibili sul sito www.landoffashion.it e sui profili social.