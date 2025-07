Musica anni ‘90, piazza Sordello discoteca a cielo aperto

Mantova Il Mantova Summer Festival non si ferma e continua a offrire musica dal vivo. Stavolta ha quindi deliziato i presenti con l’evento “Voglio tornare tornare negli anni 90” che si è svolto nella cornice di Piazza Sordello. Dopo il trionfo di Santana, grandi e bambini hanno animato la serata cantando e ballando i brani di quel periodo. Persino i più piccini non hanno resistito al ritmo dance della serata e sono stati travolti dallo strabordante entusiasmo dei loro accompagnatori. Quella avuta luogo nel mantovano, è una delle innumerevoli tappe estive previste dal festival. Sono stati venduti poco più di 2000 biglietti per l’occasione. Lo show si è aperto con l’intramontabile successo It’s the final countdown degli Europe, atto a scaldare un pubblico in trepidante attesa di rivivere anche solo per poche ore la propria adolescenza. A seguire, per esaltare ancor di più gli spettatori è stato scelto Gimme Gimme Gimme degli Abba. Immancabile un brano iconico dell’ultimo decennio del secolo scorso quale Barbie Girl degli Aqua che ha mandato tutti quanti in visibilio.

Non sono state dimenticate le canzoni italiane, rappresentate dalla musica di Max Pezzali e Gabry Ponte. Quest’ultimo, con la traccia Che ne sanno i 2000, ha voluto ricordare alcuni aspetti memorabili di quella particolare decade e nello specifico alcuni oggetti ed eventi che ad oggi paiono obsoleti. Spazio anche a pezzi più autoriali come Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani, Almeno stavolta di Nek, Strani Amori di Laura Pausini e Rewind di Vasco Rossi.

A rendere il tutto ancora più iconico e speciale è stato il lancio di gadget verso la folla, nonché la presenza del corpo di ballo.

Imprescindibile la presenza della bubble machine, dei coriandoli e delle stelle filanti, così come delle mascotte raffiguranti i Simpson ed i Teletubbies, cartoni animati alquanto emblematici dell’epoca.

Si è trattato di un vero e proprio tuffo nel passato. Una sorta di macchina del tempo che ha regalato spensieratezza a persone di ogni età.

I due Dj sono stati la vera anima della festa che si sono scatenati assieme ai presenti. Si è trattato di un esaltazione dei ricordi e di un momento di convivialità che ha portato diverse generazioni e totali sconosciuti a condividere spezzoni della propria vita.