Festival Verdi, tre serate speciali su Radio 3

PARMA Rai Radio 3 dedica al XXI Festival Verdi tre serate durante le quali si potranno rivivere le emozioni degli spettacoli andati in scena al Teatro Regio di Parma dal 24 settembre al 17 ottobre scorsi.

Primo appuntamento lunedì 31 gennaio 2022, ore 20.30, con il Concerto sinfonico-corale diretto da Roberto Abbado, Direttore musicale del Festival Verdi, sul podio dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e del Coro del Teatro Regio di Parma preparato da Martino Faggiani. Un ballo in maschera (Gustavo III), che ha inaugurato il XXI Festival Verdi, andrà in onda sabato 12 febbraio 2022, ore 20.00. Roberto Abbado dirigeva l’opera per la prima volta, sul podio della Filarmonica Arturo Toscanini e del Coro del Teatro Regio di Parma, preparato da Martino Faggiani, nell’edizione critica della partitura a cura di Ilaria Narici. Il cast vocale ha visto protagonisti Piero Pretti (Gustavo III), Anna Pirozzi (Amelia), Amartuvshin Enkhbat (al debutto nel ruolo di Conte Gian Giacomo di Anckastrom), Anna Maria Chiuri (Ulrica), Giuliana Gianfaldoni, (al debutto nel ruolo di Oscar e per la prima volta al Teatro Regio e al Festival Verdi), Fabio Previati (Cristiano), Fabrizio Beggi (Ribbing, per la prima volta al Teatro Regio e al Festival Verdi), Carlo Cigni (Dehorn), Cristiano Olivieri (Ministro di Giustizia), Federico Veltri (Un servo del Conte, già allievo dell’Accademia Verdiana, per la prima volta al Teatro Regio e al Festival Verdi).

Sarà trasmesso sabato 26 marzo 2022, ore 20.00, Simon Boccanegra, andato in scena al Teatro Regio di Parma in forma di concerto, con la direzione musicale e la concertazione di Michele Mariotti, che è tornato a dirigere la sua opera verdiana d’esordio dopo quattordici anni, sul podio dell’Orchestra e del Coro del Teatro Comunale di Bologna, maestro del coro Gea Garatti Ansini. Il cast è composto da Igor Golovatenko (al debutto nel ruolo di Simon Boccanegra e per la prima volta al Teatro Regio e al Festival Verdi), Angela Meade (al debutto nel ruolo di Amelia Grimaldi e per la prima volta al Teatro Regio e al Festival Verdi), Riccardo Della Sciucca (al debutto nel ruolo di Gabriele Adorno e per la prima volta al Teatro Regio e al Festival Verdi), Michele Pertusi (Jacopo Fiesco), Andrea Pellegrini (Pietro, per la prima volta al Festival Verdi), Sergio Vitale (al debutto nel ruolo di Paolo Albiani e per la prima volta al Festival Verdi), Federico Veltri (Capitano dei balestrieri, già allievo dell’Accademia Verdiana, per la prima volta al Teatro Regio e al Festival Verdi), Alessia Panza (Ancella di Amelia, già allieva dell’Accademia Verdiana, per la prima volta al Teatro Regio e al Festival Verdi).

