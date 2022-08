Riqualificazione via Roma, al via lo studio di fattibilità

PORTO La giunta comunale di Porto ha approvato lo studio di fattibilità per la riqualificazione urbana del primo tratto di via Roma, centro storico e commerciale di Bancole.

Il progetto, del valore di 170mila euro, sarà candidato al Bando Sviluppo dei Distretti del commercio 2022 – 2024 con l’obiettivo di intercettare le risorse regionali destinate alla crescita delle economie dei territori. A prescindere dall’esito del bando, l’Amministrazione intende comunque finanziare l’opera integrando il piano pluriennale dei lavori e prevedendo un’apposita variazione di bilancio.

Via Roma rappresenta infatti lo spazio urbano da sempre assimilabile, per la collettività, al centro cittadino, intorno al quale insistono numerosi negozi e attività artigianali e alcuni servizi essenziali come la scuola primaria di Bancole, la farmacia comunale, gli ambulatori medici, la sala civica, la sede A.SE.P. e il centro sociale E. Berlinguer.

La riqualificazione prevista si prefigge di innalzare il valore visivo e percettivo dell’area, ma soprattutto di migliorarne la fruizione e l’uso da parte dei cittadini. Gli obiettivi di trasformazione prevedono la riqualificazione dei percorsi veicolari e pedonali, il rifacimento dei marciapiedi con l’utilizzo di porfido e granito, la razionalizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, la sostituzione dei chiusini in cemento con nuovi chiusini in ghisa, la predisposizione degli impianti per la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica e rimozione della linea aerea e dei pali Enel.

Nel frattempo, l’ufficio tecnico ha ottenuto da Enel e Telecom l’impegno a effettuare quanto prima i previsti interventi di ripristino dei tratti stradali interessati dalle recenti manutenzioni per la soluzione di guasti e dall’installazione della fibra a servizio della vicina scuola primaria: i ritardi accumulati, hanno fatto sapere dalle due aziende, sono dovuti alla difficoltà di reperire i materiali e all’innalzamento dei prezzi.