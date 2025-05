Food&Science Festival oggi la prima giornata

MANTOVA Ai nastri di partenza la nona edizione del Food&Science Festival, la manifestazione

promossa da Confagricoltura Mantova, ideata da Frame-Divagazioni scientifiche

e organizzata da Mantova Agricola che da oggi a domenica fa diventare Mantova

l’epicentro della discussione sui Cambiamenti dell’agroalimentare. Come da tradizione,

la prima giornata è dedicata alle scuole, coinvolte con un programma dedicato di incontri laboratori. Tra i primi, Pentole e provette con il chimico e divulgatore Gabriele Pastori, con

cui esplorare i legami tra chimica e cucina; gli appuntamenti con Alessio Perniola, A testa

in su, lo show-lab di divulgazione scientifica che, attraverso esperimenti live e interattivi,

svela i segreti dell’atmosfera e dei suoi fenomeni (a cura di Multiversi, in collaborazione con Gruppo Tea) ed Ecoradio lo show (a cura di Alessio Perniola e Multiversi); la conferenza con il responsabile Divulgazione e Formazione Tecnica di Levoni Gian Luigi Alfonso Restelli che guida alla “riscoperta” delle razze suine autoctone italiane e la valorizzazione dei loro prodotti (a cura di Levoni) e quella con gli imprenditori agricoli Deborah Piovan, Luca Andreani e Mattia Gandini su come Coltivare il futuro (in collaborazione con Regione Lombardia) e dedicarsi a un settore, quello agricolo, in continua evoluzione, fino al dialogo tra il medico specializzanda in scienze dell’alimentazione Enrica Favaro e il performer e medico chirurgo Matteo Ghisolfi che spiegano come raggiungere salute e benessere procedendo, anche a piccoli passi, lungo La linea del cambiamento. Continua poi nell’ambito del Food&Science Festival il dibattito sulle prospettive e sulle opportunità del settore agroalimentare a cura di UniCredit: il Forum delle Economie Agrifood EXPerience, dove esperti ed imprenditori del settore si alterneranno per stimolare il confronto e individuare strategie percorribili e sostenibili da sviluppare con enti di ricerca, operatori della formazione e istituzioni finanziarie. Guardano invece al Futuro dell’agricoltura italiana, tra sostenibilità e innovazione, il panel a cura di Syngenta che apre il pomeriggio della prima giornata di Festival. Durante l’incontro verranno presentate per la prima volta in Italia le Sustainability Priorities, gli ambiti di intervento e di sviluppo strategico che rappresentano l’impegno concreto dell’azienda verso un’agricoltura più sostenibile, innovativa e resiliente. Parteciperanno all’incontro l’assessore all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia Alessandro Beduschi, l’Head of Technical Support di Syngenta Italia Mauro Coatti, l’amministratore delegato di Syngenta Italia Massimo Scaglia, la responsabile delle relazioni internazionali di CSO Italia Simona Rubbi, il direttore Generale Croplife Europe Olivier de Matos e il responsabile Sistema di Gestione Ambientale Orogel Matteo Pollini.

Il programma di Food&Science Festival