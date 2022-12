Gaia Gozzi conquista il disco d’oro con “What Xmas means to me”

MANTOVA Siamo in piena atmosfera natalizia ed è tempo di festeggiare: l’Amazon Original per le festività 2021 creato da Gaia, “What Xmas means to me”, ha appena ottenuto la certificazione di disco d’oro.

Lo scorso anno, infatti, Amazon Music, Gaia e Sony hanno collaborato per creare una traccia originale e celebrare la stagione natalizia. Gaia è uno dei nomi più freschi della scena musicale pop italiana e con le sue atmosfere, il suo carattere e le sue emozioni riesce a coinvolgere il pubblico in un viaggio sonoro originale e sorprendente.

“What Christmas Means to me” (Amazon Original) è la cover del celebre brano di Stevie Wonder reinterpretata da Gaia con delle note in portoghese. Il progetto include un videoclip musicale della traccia Amazon Original, in cui le atmosfere natalizie e brasiliane si fondono in un’ambientazione unica e immergono i fan nel clima delle feste con un tocco brasiliano.

Elegantissima in una mise rossa, nel filmato l’artista viadanese muove passi di danza accompagnata da quattro ballerini in uno spazio che ricorda anche l’ambiente padano, circondato da alti alberi simili ai pioppi.

Del resto, anche se da alcuni anni vive a Milano, Gaia è sempre molto legata alla sua terra d’origine, tanto da aver persino dedicato la canzone Salina alla frazione di Viadana dove il nonno paterno aveva una vecchia cascina ristrutturata in cui riuniva familiari e amici per feste e momenti conviviali. «Salina è famiglia, rifugio, magia», dice il brano, un ricordo affettuoso della propria infanzia trascorsa nella provincia mantovana, da dove Gaia è partita per conquistare il successo. Prima raggiungendo il secondo posto a X Factor nel 2016 e poi trionfando ad Amici, il talent show di Maria De Filippi, nell’edizione 2020.

Il raggiungimento di questa certificazione è la prova che Amazon Music continua il suo profondo impegno a celebrare le festività e la musica italiana collaborando sempre con artisti incredibili e talentuosi del panorama musicale attuale.