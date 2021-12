I colori di Roberto Corso piacciono in Ungheria

MANTOVA Dopo il successo dell’esposizione dell’opera smalto su tela dal titolo “Magic Mantua” all’accademia sportiva di Pécs, il Maestro mantovano Roberto Corso ha deciso di donare al Premier Victor Orban, in qualità di rappresentante del popolo ungherese, il dipinto smalto su tela dal titolo “Oltre la Tempesta”. Corso ha immaginato il Paese magiaro come una nave che sta attraversando in modo deciso e determinato un turbolento periodo storico. L’opera è depositata attualmente al Ministero degli Esteri a Budapest dove a breve verrà tradotta tutta la documentazione allegata in lingua ungherese. L’iniziativa è stata realizzata grazie all’intervento di Nicola Gozzoli, presidente della Fondazione Insieme per la Terra, e Fabio Fossati, firma storica della pallacanestro italiano, ora mental coach; nei giorni scorsi entrambi sarebbero volati a Budapest, la capitale ungherese, per concretizzare la donazione dell’opera.