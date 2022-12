Roverbella – Efficienza energetica, il Comune candida 5 progetti

Roverbella Nuovi passi verranno compiuti da parte del Comune di Roverbella nell’ambito del progetto #roverbellasifabella. Nei giorni scorsi, infatti sono stati approvati dalla giunta comunale 5 interventi per aumentare l’efficienza energetica negli edifici comunali. Gli interventi sono stati candidati all’avviso pubblico Cse 2022 del Ministero della Transizione Ecologica con l’obiettivo di ottenere contributi a fondo perduto. In particolare, gli obiettivi in questione riguardano: la scuola media di Roverbella di Via Trento Trieste per la quale è previsto un intervento di replaning per un costo di 82mila euro; la scuola dell’Infanzia di Roverbella di Via Don Bazzotti in questo caso si parla della sostituzione dei generatori di calore e pompe di calore per una spesa di 90mila euro; la scuola primaria di Via delle Rimembranza “Plessino” per la sostituzione dei generatori di calore e delle pompe di calore per un costo di 72mila euro: il bocciodromo di Via Nicolajeska, anche in questo caso si dovrà sostituire i generatori di calore ed il fotovoltaico. Per questo intervento la spesa prevista sarà di circa 229mila euro. Infine il programma degli interventi coinvolgerà la Biblioteca Comunale di via San Martino e Solferino ed anche in questo contesto sono previsti la sostituzione dei generatori di calore e delle pompe di calore per un investimento di 75mila euro.

«Con questi interventi – afferma il sindaco Mattia Cortesi – prosegue l’importante impegno profuso dal Comune per giungere ad un miglioramento energetico degli edifici pubblici. L’obiettivo primario è quello di riuscire a ridurre il costo energetico pubblico e migliorare l’ambiente che ci circonda».