Trame Sonore: da martedì in vendita i biglietti singoli

MANTOVA Il pubblico di Trame Sonore, la cui ottava edizione è stata posticipata causa Covid ai prossimi 4, 5 e 6 settembre, ha risposto con grande entusiasmo e partecipazione all’apertura della campagna abbonamenti, che fa già registrare il tutto esaurito in alcuni dei concerti in programma. La ridotta capienza dei luoghi che ospiteranno il Festival, dettata dalle vigenti normative sanitarie, certamente concorre ma nulla toglie al buon esito che il boxoffice sta registrando.

Da martedì 18 agosto saranno acquistabili, compatibilmente con i posti ancora disponibili, i biglietti singoli per assistere agli eventi in programma (10 € concerti matinée, € 15 concerti serali, € 18 concerto conclusivo), ma resta aperta anche la possibilità di sottoscrivere le due formule di abbonamento proposte (il Premium Pass “Alla carta”, 100 € con riduzione a 50 € per gli under 25, e il Daily Pass, € 30, ridotto a € 27 per le Associazioni convenzionate e a € 15 per gli under 25).

Anche in questa edizione saranno numerosi i concerti e gli incontri ad ingresso gratuito, ma date le limitazioni dei posti disponibili, è fortemente consigliata la prenotazione telefonica o tramite email, possibile a partire dal 18 agosto.

Il programma completo e aggiornato dell’ottava edizione di Trame Sonore può essere consultato sul sito www.oficinaocm.com.