Tea pronta a investire più di 300 milioni su Mantova

MANTOVA Crescita, innovazione e sostenibilità. Parole d’ordine per l’indirizzo di azione 2024-2028 del Gruppo Tea. Il piano industriale , presentato all’assemblea dei soci, prevede 311,2 milioni di euro di investimenti suddivisi in infrastrutture, illuminazione pubblica, ambiente, idrico, fonti di energia rinnovabile. Grande impulso viene dato al settore Fer, i cui investimenti passano da 1,3 milioni di euro a oltre 21 milioni di euro, anche con l’obiettivo di soddisfare con impianti propri l’intero fabbisogno di energia elettrica del Gruppo. I progetti in cantiere riguardano la realizzazione di nuovi parchi fotovoltaici (a Casalmaggiore, Curtatone e Valdaro), l’efficientamento energetico per ridurre i consumi, lo sviluppo delle Comunità energetiche. Teleriscaldamento: oltre all’efficientamento dell’intera infrastruttura, prevista anche l’aumento della quota di rinnovabile nel mix produttivo con la realizzazione di una nuova centrale di produzione a idrogeno. Nel piano quadriennale, la quota economica più consistente è legata al servizio idrico integrato, con il completamento delle reti di distribuzione nei comuni non ancora serviti (Villimpenta – cantiere avviato nel 2023-, San Benedetto Po, Pomponesco e Sabbioneta), la prosecuzione dell’attività di sostituzione dei contatori intelligenti, il Progetto Life del depuratore di Gonzaga per il recupero di materia dai fanghi di depurazione e la produzione di bio-plastica. È prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici presso gli impianti idrici; l’infissione di nuovi pozzi; la razionalizzazione e il miglioramento tecnologico dei depuratori. Più che raddoppiati gli investimenti nel settore Ambiente mirati a migliorare i sistemi di raccolta con l’estensione del progetto pilota di “raccolta differenziata di prossimità” mediante il posizionamento di contenitori smart e lo svuotamento automatizzato (avviato il prossimo maggio a Moglia); la razionalizzazione e l’ammodernamento dei centri di raccolta; il rinnovo del parco automezzi aziendali in chiave green.