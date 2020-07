Mamma presa a sberle per una pallonata alla porta di casa

SUSTINENTE Una tranquilla serata estiva nella caratteristica piazzetta di Sustinente finisce a schiaffi e con l’arrivo di ambulanza e carabinieri. Per quale motivo? A quanto sembra, per il pallone calciato da un bambino contro la porta di un’abitazione situata nella piazzetta stessa e abitata da una donna di 61 anni.

A quanto pare infatti il bambino si trovava nella piazzetta dove si trova il “barachin” dei gelati insieme a sua mamma. Il piccolo stava giocando con un pallone – fatto più che lecito per un bambino in una calda sera d’estate dopo le lunghe settimane di lockdown. Ad un tratto però il pallone, calciato dal piccolo, sarebbe andato a sbattere contro la porta dell’abitazione. In pochi istanti dalla casa sarebbe uscita la signora che vi abita che, senza dare il tempo a nessuno di reagire, sarebbe andata a colpire la mamma del piccolo con uno schiaffo.

Un gesto che ha provocato un parapiglia e la reazione della mamma, fino all’arrivo del 118 e dei carabinieri che hanno riportato la situazione alla tranquillità.

A quanto pare la 61enne non sarebbe nuova ad episodi di questo tipo, decisamente un po’ troppo sopra le righe ed apparentemente senza motivo, nei confronti di diversi frequentatori la piazza che si trova sotto la casa dove abita (di proprietà del Comune).