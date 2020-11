internet veloce nelle frazioni: la minoranza incalza il Comune

BORGO VIRGILIO – Borgo Virgilio Una mozione per chiedere di estendere la rete internet anche nelle frazioni più decentrate del territorio comunale quali San Cataldo, Scorzarolo, Boccadiganda e Vignale. A presentarla è il gruppo di opposizione “Per Borgo Virgilio – Partecipazione e Responsabilità”. «Questa nostra istanza – specifica il capogruppo Gino Mori – si muove in linea con un atteggiamento estremamente propositivo del nostro gruppo che è concretamente impegnato a supportare le iniziative del Comune sulla gestione della pandemia e di cui il sindaco Aporti presupponiamo parlerà nel consiglio di giovedì. Con la mozione in oggetto vogliamo evidenziare il fatto che con l’uso della didattica a distanza molti ragazzi si sono trovati in difficoltà perchè nelle loro abitazioni la linea internet non consente di partecipare alle lezioni via telematica. Lo stesso dicasi per quei dipendenti di aziende che hanno optato per lo smart working». Mori tiene inoltre a sottolineare di aver apprezzato la decisione dell’amministrazione di ampliare l’uso di nuovi mezzi telematici per il controllo del territorio attraverso il potenziamento della Centrale Operativa della Polizia locale, ma al tempo stesso muove un appunto alla giunta. «Nel momento in cui sappiamo di varie iniziative private per potenziare le linee internet con l’uso della fibra ottica, soprattutto al servizio di utenze produttive, secondo noi sarebbe stato il caso di approfittare di questi progetti in corso di realizzazione per promuovere accordi a favore delle utenze private, sia nei centri maggiori, sia nelle frazioni del territorio ubicate a distanze non impossibili per nuove ramificazioni della rete».

Matteo Vincenzi