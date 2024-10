La 3°edizione del premio in memoria del “Buffo” mantovano, il maestro Enzo Dara. Il premio alla maestra Daniela Barcellona

MANTOVA Torna anche quest’anno MantovaIncanto, ideata dall’Associazione AmareMantova con il contributo del Comune di Mantova. L’appuntamento è sabato 26 ottobre alle 21 nella Basilica di Santa Barbara. Durante la serata verrà conferito il Premio Enzo Dara. Nella prima parte dello spettacolo si potrà ascoltare la Waisenhausmesse, Missa Solemnis in Do minore K 139 (messa dell’Orfanotrofio) di Wolfgang Amadeus Mozart preceduta dal Divertimento in FA maggiore K 138 composta da Wolfgang Amadeus Mozart appena dodicenne. Il premio quest’anno sarà assegnato alla maestra Daniela Barcellona, una delle più grandi voci di mezzosoprano in carriera del momento, molto legata al compositore Gioachino Rossini.

Suonerà l’orchestra dei Colli Morenici (coordinata dal maestro Nicola Ferraresi) diretta dal maestro Massimo Mazza con la partecipazione di solisti, la soprana mantovana diciannovenne Sofia Cortellazzi, la mezzosoprana Eleonora Filipponi, il tenore Angelo Goffredi e il basso Frano Lufi. La compagine corale sarà composta dal Coro Filarmonico di Brescia. Per il Comune di Mantova porterà i saluti il presidente del consiglio comunale Massimo Allegretti.

L’evento è a pagamento (15 euro intero e gratuito fino a 18 anni e disabili) e la prenotazione si effettua telefonando al numero 348 7993738. Info su www.amaremantova.com . L’evento si può tenere anche grazie alla collaborazione dell’Associazione Nazionale Italiana Cantanti, di Gioielleria Azzali, di Scenotecnica Spaggiari e dell’Istituto ArcoEste di Mantova.