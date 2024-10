Rugby – Viadana, brillano i giovani leoni. Altro centro a Piacenza per l’U14

Viadana Il fine settimana scorso è stato molto inteso per i giovani leoni del Rugby Viadana. Sabato, al Lanfranchi di Parma, è scesa in campo l’Under 12, che da quest’anno riesce a schierare due squadre. Ecco il commento di coach Pietro Gregorio: «Al Festival di Parma la voglia e l’entusiasmo di essere insieme hanno prevalso su qualsiasi altro sentimento. Il nostro lavoro non si basa sul risultato fine a se stesso, ma sul vedere i ragazzi contenti di quello che stanno facendo in campo, senza sentirsi giudicati o sotto pressione». Ed ecco le parole di Mattia Cavalli, accompagnatore delle squadre: «E’ una bella soddisfazione vedere molti ragazzi nuovi iscriversi per provare e praticare la nostra disciplina». Sabato pomeriggio, nella lontana trasferta di Tradate, l’Under 16 ha dominato (0-79). «Poco più di un buon allenamento – afferma il tecnico Stefano Boccazzi – Un primo tempo così così, poi nel secondo i ragazzi hanno fatto vedere le loro qualità». Domenica i ragazzi delle Under 6, 8 e 10 hanno partecipato al Festival del “Dante Bacchi” di Casalbellotto (Casalmaggiore), impianto ormai satellite del Viadana. «I bambini si sono divertiti molto – spiega il coach delle Under 6 e 8 Roberto De Biase – Grazie alla collaborazione con Guastalla e Casalmaggiore abbiamo schierato due team. Questo è molto importante per far sì che i bambini vivano attraverso il gioco nuove esperienze». Andrea Placidi, co-allenatore dell’Under 10: «I piccoli leoni hanno dimostrato ancora tanta voglia di giocare e di divertirsi. Complimenti alle nostre tre ragazze Tui, Gaia e Gloria che hanno dimostrato di saper tirare fuori gli artigli come delle vere Leonesse». L’Under 14, dopo aver vinto il triangolare la settima scorsa, ha replicato in quel di Piacenza. Eddy Covanti: «Doppia vittoria: è l’unione che da forza a questo gruppo». L’Under 18 ha mantenuto alta l’attenzione dominando per 64-0 sul Brixia. Ecco il commento di coach Giorgio Bronzini: «Ottima prova collettiva in vista degli impegni futuri».

Partecipazione e risultati di di tutto rispetto per un ritrovato settore giovanile viadanese.