La musica del Jackie ‘0 sbarca su Radio Piterpan

MANTOVA Mercoledì 3 marzo alle 20.30, dopo il grande successo ottenuto sulle piste da ballo delle principali discoteche mantovane e non, l’energia musicale targata Riballami, che ripercorre gli anni d’oro del mitico locale marmirolese Jackie ‘O, approda in radio in attesa che, in un futuro non troppo lontano, si possa tornare alla normalità.

I due mattatori Matteo Cicala e Marco Ciresola alias Cire, supportati dalla musica degli storici dj Stefano Burra, Cristiano Desy e Jack Morante, ci terranno compagnia ogni mercoledì sera sulle frequenze di Radio Piterpan (FM 105.80).

Da oltre 20 anni Radio Piterpan persegue con successo la missione che si è data fin dalla scelta del suo nome: mantenere giovani (almeno dentro), i suoi ascoltatori, con una programmazione allegra, a tratti irriverente e tanta musica tutta da ballare.

Riballami sarà riproposto in replica anche durante il weekend.