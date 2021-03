Piaggio, le vendite di scooter e moto nel mondo sono incrementate del 20,7%.

MANTOVA I ricavi netti consolidati del Gruppo sono stati pari a 1.313,7 milioni di euro, in contrazione del 13,6% (-12,2% a cambi costanti) rispetto a 1.521,3 milioni di euro registrati nel 2019 in conseguenza del lockdown che ha implicato la chiusura delle attività produttive e commerciali per diverse settimane in molte nazioni. Rispetto al secondo semestre 2019, il secondo semestre 2020 è incrementato dell’1,3%.

Il margine lordo industriale è stato pari a 372,4 milioni di euro, -18,8% (-18 % a cambi costanti) rispetto ai 458,8 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2019.

L’incidenza del margine lordo industriale sul fatturato netto è pari al 28,3% (30,2% al 31 dicembre 2019).

Le spese operative sostenute dal Gruppo al 31 dicembre 2020 sono risultate pari a 301,5 milioni di euro, in forte riduzione (14,9%) rispetto a 354,3 milioni di euro spesi nel 2019, principalmente in conseguenza alle azioni di mitigazione messe in atto dalla fine del primo trimestre 2020 per far fronte all’emergenza causata dal Covid-19.

L’evoluzione del conto economico sopra descritta porta a un EBITDA consolidato di 186,1 milioni di euro, in contrazione del 18,3% (188 milioni di euro, -17,5% a cambi costanti) rispetto ai 227,8 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2019. L’EBITDA margin è pari al 14,2% (15% al 31 dicembre 2019).

Il risultato operativo (EBIT) è stato pari a 70,9 milioni di euro, in flessione del 32,2% rispetto ai 104,5 milioni di euro al 31 dicembre 2019.L’EBIT margin è pari a 5,4% (6,9% al 31 dicembre 2019).

Il risultato ante imposte del periodo è stato pari a 50,2 milioni di euro, in riduzione del 37,8% rispetto a 80,7 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2019. Le imposte di periodo sono state pari a 18,8 milioni di euro, con un’incidenza del 37,6% sul risultato ante imposte.

Nel 2020 il Gruppo Piaggio ha consuntivato un utile netto positivo per 31,3 milioni di euro (46,7 milioni di euro al 31 dicembre 2019).

L’indebitamento finanziario netto (PFN) al 31 dicembre 2020 risulta pari a 423,6 milioni di euro, in miglioramento per 125 milioni di euro rispetto ai 548,6 milioni di euro registrati lo scorso 31 marzo all’inizio del primo lockdown, per effetto del positivo andamento delle vendite registrato nel secondo semestre e dell’attenta gestione del capitale circolante. Rispetto al risultato consuntivato al 31 dicembre 2019 (429,7 milioni di euro), l’indebitamento finanziario netto è diminuito di 6,1 milioni di euro.

Confrontando la PFN di fine marzo 2020 con quella al 31 dicembre 2020, emerge che dal termine del primo lock down (primi di maggio 2020) il Gruppo Piaggio ha generato cassa per 125 milioni di euro, mantenendo al contempo stabili gli investimenti, pari a 140,4 milioni di euro, rispetto all’anno precedente (140,9 milioni di euro al 31 dicembre 2019).

Il patrimonio netto del Gruppo al 31 dicembre 2020 ammonta a 372 milioni di euro (383,8 milioni di euro al 31 dicembre 2019).

Andamento dei business al 31 dicembre 2020

Al 31 dicembre 2020 il Gruppo Piaggio ha venduto complessivamente nel mondo 482.700 veicoli (611.300 nel 2019), registrando ricavi consolidati per 1.313,7 milioni di euro. Nonostante l’emergenza sanitaria Covid-19, il mercato dell’Asia Pacific 2W ha registrato volumi in crescita del 9,4%, mentre quelli di Emea – Americas e India hanno presentato una flessione delle vendite rispettivamente dell’1,7% e 49,6%.

Due ruote:

Al 31 dicembre 2020 il Gruppo ha venduto nel mondo 384.700 veicoli a due ruote (-3,7% rispetto a 399.600 al 31 dicembre 2019), per un fatturato netto di 1.040,9 milioni di euro (-1,3% rispetto ai 1.055,1 milioni di euro al 31 dicembre 2019, -0,4% a cambi costanti).

Il dato include anche i ricambi e accessori, che hanno registrato un fatturato pari a 119,4 milioni di euro.

La flessione complessiva registrata è stata originata principalmente dal decremento in India

(-33% volumi; -18,7% fatturato a cambi costanti); le vendite del mercato Emea e Americas sono in lieve incremento (+0,6% volumi) a fronte di una lieve riduzione del fatturato (-3,1% a cambi costanti), mentre l’area Asia Pacific presenta un andamento molto positivo (+ 9,4% volumi; +13,9% a cambi costanti).



In Europa nel 2020 il Gruppo Piaggio ha rafforzato ulteriormente la propria leadership del mercato europeo delle due ruote raggiungendo una quota complessiva del 14,2%. A tale risultato hanno contribuito un significativo incremento delle vendite delle moto, e gli ottimi risultati ottenuti nel segmento scooter, la cui quota parte si attesta al 24,0%.

In Nord America il Gruppo ha rafforzato il proprio posizionamento di leader nel mercato degli scooter, passando da una quota del 23,7% del 2019 al 28,2% del 2020. Inoltre, è impegnato a consolidare la propria presenza anche sul segmento moto, attraverso i brand Aprilia e Moto Guzzi.

Nel segmento scooter, i volumi di vendita del Piaggio Medley sono incrementati di quasi il 40%, con un contributo positivo da tutte le principali aree geografiche. Il brand Vespa ha inoltre registrato un andamento complessivamente positivo, con volumi in crescita di oltre il 20% in Germania, Olanda, nelle Americhe e in diversi Paesi asiatici, con particolare slancio nel mercato cinese, che ha più che raddoppiato le vendite.

Nel settore moto hanno contribuito le vendite dell’enduro Moto Guzzi V85TT, di Moto Guzzi V7 – che ha segnato un +26% nel secondo semestre -, della super sportiva Aprilia RSV4, della nuova Aprilia RS 660 e si conferma la costante crescita della gamma Aprilia SX, con i modelli da 50 e 125 cc.

Veicoli commerciali:

Nel settore dei veicoli commerciali il Gruppo Piaggio ha venduto nel periodo 98.000 unità (-53,7% rispetto a 211.700 al 31 dicembre 2019), consuntivando un fatturato netto pari a 272,8 milioni di euro (-41,5% rispetto ai 466,2 milioni di euro al 31 dicembre 2019, -38,7% a cambi costanti). Il dato include i ricambi e accessori, che hanno registrato un fatturato di 38,4 milioni di euro.

A livello geografico, in Emea ed Americas la flessione dei volumi di vendita è stata pari al 27,9%, mentre in India il Gruppo ha registrato una diminuzione superiore al 50%. La consociata indiana PVPL ha commercializzato sul mercato indiano delle tre ruote 72.500 unità (164.500 nel 2019), attestandosi su una quota complessiva del mercato indiano dei 3 ruote del 27,9%, in crescita di 4 punti percentuali rispetto allo scorso anno, e confermando inoltre la leadership nel segmento del trasporto merci (cargo) con una quota di mercato del 46,8%, in crescita rispetto alla quota del 41,8% al 31 dicembre 2019.

Piaggio Fast Forward:

Piaggio Fast Forward (PFF), la società del Gruppo Piaggio con sede a Boston incentrata sulla robotica e mobilità del futuro, prosegue la commercializzazione del primo innovativo progetto, gita, un robot carrier della tipologia “follow me”, unico nel suo genere, in grado di trasportare pesi fino a 20 kg e di seguire il proprietario in ambienti interni ed esterni, con una velocità massima di 10 chilometri orari e un’autonomia di 4 ore.

Gita viene prodotto nello stabilimento di Piaggio Fast Forward situato nel quartiere Charlestown, a Boston. La commercializzazione prevede una prima fase dedicata al mercato statunitense, dove la circolazione di robot per le strade cittadine è già disciplinata.

Lo scorso dicembre PFF ha avviato alcuni programmi pilota per testare, insieme a partner attivi in diversi settori di business, ulteriori applicazioni di gita in vari ambiti, tra cui quello turistico, residenziale, retail e nel canale delle consegne dell’ultimo miglio.

Sostenibilità:

Il Gruppo Piaggio consolida la propria posizione tra le aziende internazionali leader del proprio settore nella sostenibilità con l’ottenimento per il 5 anno consecutivo del rating “AA” da parte di Morgan Stanley Capital International (MSCI) Research, una delle principali agenzie di rating ESG che valuta le performance ambientali, sociali e di governance (ESG) delle maggiori aziende in tutto il mondo.

Il rating MSCI, insieme al rating “A-” (Climate change) ottenuto da CDP (Carbon Disclosure Project), rappresentano il percorso a medio termine intrapreso dal Gruppo in tutto il mondo per contribuire concretamente al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) Onu.

Eventi di rilievo al 31 dicembre 2020 e successivi

A integrazione di quanto già riportato nel presente testo o comunicato in sede di approvazione dei risultati relativi al terzo trimestre del 2020 (Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2020), si riportano di seguito i principali eventi del periodo e successivi.

Il 26 gennaio 2021 il Gruppo Piaggio ha presentato nel corso di una première internazionale online, la nuova gamma di veicoli commerciali leggeri a quattro ruote: il nuovo Porter NP6, primo city truck, in grado di unire dimensioni compatte a una portata straordinaria, con motorizzazioni esclusivamente eco-friendly. Le dimensioni compatte e le nuove motorizzazioni da 1.498 cc Euro 6D Final CombiFuel benzina\GPL e benzina\metano, fanno del Piaggio Porter NP6 il veicolo ideale per il lavoro in città, per la consegna dell’ultimo miglio e per il trasporto di merci a corto e medio raggio.

Dal 14 al 20 febbraio sono state presentate alla stampa internazionale le nuove Aprilia Tuono 660 e Moto Guzzi V7 in un evento alle porte di Roma, base di partenza per un approfondito test ride.

Entrambe molto attese, rappresentano due proposte in settori molto diversi. Aprilia Tuono si rivolge a target maggiormente giovane, rendendo accessibili le prestazioni sportive proprie della famiglia Tuono (già sul mercato nella versione da 1100cc). La nuova Moto Guzzi V7 rappresenta un’importante evoluzione di un classico, già best seller del brand, destinata a un pubblico amante dello stile affiancato all’innovazione tecnologica.

Il primo marzo il Gruppo Piaggio ha annunciato di aver siglato una lettera di intenti con KTM AG, Honda Motor Co., Ltd e Yamaha Motor Co., Ltd per dare vita a un Consorzio per sviluppare batterie intercambiabili (c.d. tecnologia battery swap) per motocicli e veicoli elettrici leggeri.

* * *

Piaggio & C. S.p.A.

La Società Capogruppo nel 2020 ha registrato un fatturato pari a 832,8 milioni di euro e un risultato netto di 36,7 milioni di euro.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti di distribuire un saldo sul dividendo di 2,6 centesimi di euro, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto (in aggiunta all’acconto di 3,7 centesimi di euro pagato il 25.11.2020, data stacco cedola 23.11.2020), per un dividendo totale dell’esercizio 2020 di 6,3 centesimi di euro, pari a complessivi euro 22.498.864,04. La data di stacco della cedola n. 16 è il giorno 19.04.2021, record date 20.04.2021 e data di pagamento 21.04.2021.

* * *

Evoluzione prevedibile della gestione

L’anno 2020 si è concluso con risultati superiori alle attese sia sui mercati europei sia su quelli asiatici e nel complesso confermano l’efficacia della risposta del Gruppo alla pandemia che ha colpito l’economia mondiale.

Nonostante la formulazione di previsioni rimanga complessa, perché l’epidemia Covid 19 impatterà ancora il 2021, Piaggio, nell’anno in cui Moto Guzzi compie i suoi primi 100 anni di vita e Vespa i primi 75, proseguirà il suo cammino con il lancio di 11 nuovi modelli a due ruote e del nuovo veicolo commerciale leggero, la costruzione del nuovo dipartimento di e-mobility a Pontedera, l’avvio di un nuovo stabilimento in Indonesia e del completo rifacimento del sito produttivo e delle area museali di Moto Guzzi.

In questo quadro generale, Piaggio continuerà a lavorare per rispettare impegni e obiettivi, mantenendo in essere tutte le misure necessarie a rispondere in modo flessibile ed immediato alle situazioni inattese e difficili che dovessero ancora manifestarsi, grazie ad una attenta ed efficiente gestione della propria struttura economica e finanziaria.

Roberto Colaninno, Presidente e AD del Gruppo Piaggio: “Il Gruppo Piaggio ha archiviato il 2020 con una sostanziale tenuta dei risultati, sia sui mercati europei, sia su quelli asiatici. Nel complesso i dati hanno confermato l’efficacia della risposta del Gruppo alla pandemia che ha colpito l’economia mondiale. Il secondo semestre, rispetto al primo, è stato molto positivo: i ricavi sono incrementati dell’1,3%, l’Ebitda del 10,1%, il risultato operativo del 56,6%, e l’utile netto ha segnato un incremento dell’82,3%. Le vendite dei nostri scooter e moto nel mondo sono incrementate del 20,7%. Al contempo la forte generazione di cassa, avuta anche grazie a un’attenta gestione del capitale circolante, ha permesso di realizzare una significativa riduzione del debito di oltre 125 milioni di euro negli ultimi 9 mesi del 2020”.