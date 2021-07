La Rino Gaetano Band martedì a Campo Canoa

MANTOVA Dopo il rinvio di inizio luglio a causa del maltempo, è stata ufficializzata la nuova data della Rino Gaetano Band all’Arena Bike In: l’appuntamento sarà sul palco di Campo Canoa il prossimo 3 agosto, alle 21.15, con il concerto che di fatto segnerà l’anteprima dell’ottava edizione del Disanima Piano Festival, in programma a settembre. Un’occasione davvero da non perdere per riascoltare, a quarant’anni dalla prematura scomparsa del “padre” di “Ma il cielo è sempre più blu”, alcuni dei brani più significativi del suo repertorio, in uno spettacolo tributo che ripercorre le tappe più importanti della breve ma intensa carriera di un personaggio ormai entrato nel mito. La band è di fatto la prosecuzione artistica del percorso del Rino nazionale in un’ottica famigliare, visto il management curato dalla sorella Anna, e il palco fronteggiato da Alessandro, chitarrista, frontman nonché nipote di Gaetano. Quello dell’Arena Bike In sarà un concerto dinamico, coinvolgente, ma soprattutto un omaggio a un cantautore senza tempo. Per informazioni e biglietti è possibile contattare il numero 338 4947909. (f.b.)