Asola, successo per il concerto di musica evergreen di Felice Piazza e la sua orchestra per la rassegna Serate Asolane in piazza XX Settembre

ASOLA Grande successo per il concerto di musica evergreen nell’ambito delle Serate Asolane, una rassegna musicale pensata per fare rivivere il centro storico, tra le note della musica italiana e internazionale. Sul palco il maestro musicista asolano Felice Piazza con la sua orchestra e con il giovane allievo fisarmonicista Paolo Torregiani, che hanno fatto divertire il numeroso pubblico presente nella splendida piazza XX Settembre. Uniti ma nello stesso tempo distanti come richiesto dalle norme anti-contagio il pubblico ha potuto godersi le proposte musicali pensate dall’amministrazione comunale e dall’assessorato alla promozione del territorio. Un ricco calendario di appuntamenti: seguirà il 31 luglio il concerto tributo ai Pink Floyd con i Relics e sabato 7 agosto il concerto tributo a Zucchero degli Sugarlive. Per l’occasione in collaborazione con l’Associazione Esercenti Asolani tutto il centro storico della cittadina del Chiese è diventato un’isola pedonale con bar e negozi aperti e il Museo Civico “Goffredo bellini” della centrale via Garibaldi aperto fino a mezzanotte per consentire le visite serali.

Paolo Zordan