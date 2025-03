MANTOVA L’Accademia Virgiliana celebra la Giornata Mondiale della Matematica con una conferenza del mantovano Arrigo Bonisoli, titolare della cattedra di Geometria all’Università di Modena-Reggio Emilia. Il tema della conversazione sarà La trascendenza di Pi Greco e il contributo di Paolo Ruffini. La ricorrenza si rifà alla scrittura anglosassone della data 3, 14.

La conferenza, introdotta da Ledo Stefanini, avrà luogo in Sala Ovale presso la sede dell’Accademia e in diretta streaming sulla pagina facebook, con inizio alle ore 17.00.

Il Pi Greco (π) è una costante matematica fondamentale, definita come il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro. Il suo valore approssimato è 3,14159, ma è un numero irrazionale, il che significa che ha infinite cifre decimali senza una sequenza periodica. Utilizzato in numerosi ambiti della matematica, della fisica e dell’ingegneria, il π è essenziale per il calcolo di aree e volumi di figure circolari e sferiche. Ogni anno, il 14 marzo viene celebrato il Pi Day, una giornata dedicata a questa straordinaria costante.

Incontro all’Istituto Galilei di Ostiglia

Questa mattina, Emanuele Goldoni, ingegnere informatico e accademico virgiliano, incontrerà gli studenti del triennio del liceo scientifico dell’Istituto Galilei di Ostiglia.

La conferenza, dal titolo “Tutto col caso, niente per caso”, offrirà agli studenti alcuni spunti sulla generazione dei numeri casuali attraverso il computer.