Leonardo”: a marzo le riprese della serie tv, previste scene di massa. Lux Vide seleziona nuove candidature

MANTOVA Tutto è pronto per le riprese della serie tv “Leonardo” di Lux Vide (la stessa produzione de “I Medici”). A marzo partiranno i ciak nelle location mantovane – Palazzo Ducale, Palazzo Te, Grazie, Sabbioneta – con grandi scene di massa: oltre alle persone che hanno superato la selezione delle comparse di dicembre, sono richieste nuove candidature. Diretta dal regista Dan Percival, la serie tv – una co-produzione RAI, France Televisions e ZDF che in territorio virgiliano si avvale della collaborazione di Mantova Film Commission – vanta un cast internazionale: Leonardo sarà interpretato dall’attore irlandese Aidan Turner, star di Poldark e della trilogia de Lo Hobbit. I volti nuovi interessati a proporsi per le figurazioni sono pregati di inviare la propria candidatura entro il 25 febbraio alla mail leonardo.extras@luxvide.it specificando i propri dati (nome e cognome, recapito telefonico, altezza, età e taglia: non indicare S, M, L ma 42, 44, 46…); allegare una foto selfie attuale, in primo piano. L’ordine di precedenza sarà determinato dalla data di invio, ma soprattutto dall’aderenza alle caratteristiche fisiche dell’epoca. Non saranno, quindi, ammessi: donne con tagli di capelli moderni e/o corti, meches e colorazioni innaturali, ricostruzione unghie, piercing; uomini e donne con sopracciglia ad ali di gabbiano, marcatamente ritoccate e tatuaggi sul viso e sulle mani. È consentita, invece, la partecipazione ai calvi; molto graditi capelli lunghi, barbe, look hipster, modelli e modelle, persone originarie dall’Africa subsahariana e tutti coloro che sono in grado di eseguire lavori manuali di tipo artigianale: vasai, intrecciatori di vimini, fabbri, falegnami.

Nelle 8 puntate della serie – creata dal noto showrunner americano Frank Spotnitz (X-Files) e dallo scrittore britannico Steve Thompson (Sherlock) – si racconta la storia di quello che viene considerato uno dei più grandi geni al mondo, tra i maggiori esponenti del Rinascimento italiano: Leonardo da Vinci, del quale si è appena concluso il cinquecentesimo anniversario dalla morte. Nell’arco di questa serie, l’obiettivo è svelare il mistero e i segreti di uno dei personaggi più enigmatici della Storia. Ogni episodio ha una struttura precisa, in cui lo spettatore avrà la possibilità di avvicinarsi ai segreti dell’anima di Leonardo e della sua produzione artistica.

Per Mantova e tutto il territorio mantovano sarà una grande occasione di promozione in mondovisione. Ulteriori informazioni sul sito www.mantovafilmcommission.it