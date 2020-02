“The Irishman” è il prossimo film di “Original is better”

MANTOVA Original is Better, la rassegna dei miglior film della stagione in lingua originale, con sottotitoli in italiano, prosegue questo martedì, 18 febbraio, alle 20.30 all’Ariston con The Irishman, l’ultimo film di Martin Scorsese, candidato a 10 premi Oscar, con protagonisti Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci.

Il film è incentrato sulla figura realmente esistita del criminale Frank Sheeran, detto “The Irishman”, veterano della seconda guerra mondiale, invischiato con il mafioso Russell Bufalino. Attraverso gli occhi di Frank, nel corso dei decenni, viene raccontata la sua vita e la sua carriera mafiosa, tra cui uno dei più grandi misteri che ha ossessionato l’opinione pubblica statunitense, la scomparsa nel luglio 1975 del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, amico dello stesso Sheeran. Il film offre un ritratto inedito dei segreti della criminalità organizzata del tempo: i suoi sistemi interni, gli imbrogli, le rivalità e i collegamenti con la politica tradizionale.

Prezzo intero 7€; prezzo ridotto 4€. Informazioni e prenotazioni allo 0376.328139.