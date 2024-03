Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Kos. L’ospedale Montecchi sarà gestito da Mantova Salus

SUZZARA La gestione dell’ospedale Montecchi di Suzzara va al gruppo Mantova Salus di Guerrino Nicchio. Il consiglio di stato a cui l’attuale gestore della struttura sanitaria, il gruppo Kos, si era rivolto a seguito del ricorso condotto in primo grado al tribunale amministrativo del Tar con l’intento di interrompere le procedure d’appalto avviate da Asst ormai la scorsa estate, è stato rigettato.

L’esperienza decennale pubblico-privata che ha visto Kos al comando del nosocomio suzzarese per ben dieci anni, dal 2004 fino ad oggi, giunge pertanto al termine, lasciando spazio alla nuova amministrazione Nicchio. Nei prossimi giorni Asst procederà pertanto alla redazione e alla pubblicazione del decreto di aggiudicazione della gara d’appalto a cui il gruppo Mantova Salus, ha partecipato risultando l’unico concorrente. Avrà così inizio un periodo di preassegnazione dell’incarico della durata di 60 giorni – atteso già nelle giornate di lunedì o di martedì – occasione in cui il nuovo gestore si potrà preparare in vista dell’amministrazione vera e propria della struttura. Terminata questa fase propedeutica, la gestione si renderà ufficiale con l’assegnazione definitiva da parte di Asst che vedrà Guerrino Nicchio il nuovo gestore. Ugualmente Mantova Salus avrà modo di seguire l’attuale funzionamento del nosocomio Suzzarese attraverso un breve periodo di cogestione. Con tale decisione, ad annullarsi però non è solo la possibilità di una continuazione amministrativa da parte di Kos; anche i firmatari della petizione volta a richiedere un ritorno del presidio suzzarese alla gestione esclusivamente pubblica, promossa dalle forze di centrosinistra e dal sindacato Cgil, saranno costretti a rinunciare alle proprie speranze. Al gruppo Mantova Salus fanno capo altri servizi e strutture sanitari sul territorio mantovano, tra cui gli ospedali di Castiglione delle Stiviere e Volta Mantovana, il Green Park – il Parco della Salute a Mantova, le residenze sanitarie Beata Paola a Volta Mantovana, Villa Azzurra a Borgo Virgilio e San Pietro a Castiglione delle Stiviere, il servizio di trasporti di emergenza urgenza Soccorso Azzurro ed il Centro di Formazione Mensalus.