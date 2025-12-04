L’irresistibile clownerie di “Legami” a Gonzaga

GONZAGA Domenica alle 16.30 va in scena un imperdibile appuntamento per tutte le età al Teatro Comunale di Gonzaga: la rassegna per famiglie “Domeniche felici a teatro”, con la direzione artistica del Teatro dell’Orsa, presenta “Legami” di Teatro Giovani Teatro Pirata, spettacolo di clownerie che ha ottenuto una Menzione all’Eolo Award 2025 per il Circo Contemporaneo.

“L’elemento centrale della scena è una corda di canapa” si legge nella motivazione del prestigioso riconoscimento “con quella corda si dipaneranno, si legheranno, si annoderanno tutti gli stati emotivi dei due protagonisti, due fattorini, Simon Luca Borboni e Mirco Bruzzesi, anche autori del lavoro, alle prese con il compito di consegnare un pacco ad un Godot che non si sa se mai arriverà”.

“Simone Guerro, che cura la regia di questo lavoro, guida i due personaggi in un viaggio dentro la relazione e tutte le possibilità e le risorse che questa può regalare” continua la Giuria, “il linguaggio della giocoleria sostiene in modo del tutto particolare la drammaturgia dove le corde, attraverso tutta la loro sostanza e le loro mutevoli metafore, sono al contempo protagoniste e tramiti del racconto che diventa capace di narrare in modo profondo i legami che nascono tra gli esseri umani”.

“Esplorando l’attesa e il rapporto umano attraverso l’innovativo mondo del circo contemporaneo, “Legami” offre uno sguardo poetico sul viaggio emotivo dei protagonisti” spiegano gli artisti Simon Luca Borboni e Mirco Bruzzesi, “attraverso l’uso creativo della corda di canapa come elemento scenografico, lo spettacolo trasporta il pubblico in una divertente e suggestiva avventura che invita alla riflessione sulla natura dell’attesa e dei legami umani”.

Ingressi: intero euro 8, ridotto under 12 euro 5-2. Il Teatro Comunale si trova in via Leone XIII 1 a Gonzaga (MN). Info e prenotazioni: messaggio WhatsApp al numero 338 4280999; mail orsa@teatrodellorsa.com.

Il prossimo appuntamento della rassegna sarà domenica 18 gennaio con “Rosa Luna e i lupi” di Accademia Perduta / Romagna Teatri – Progetto G.G.