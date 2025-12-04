Leopard Vjolet, eleganza e improvvisazione jazz al Pink Noise

MANTOVA È nata recentemente a Mantova una nuova realtà artistica e culturale destinata a diventare un punto di riferimento per gli amanti della musica: Pink Noise (Strada Stazione Frassino). Questo spazio si propone come un hub per creatività, arte e musica dal vivo, con l’intento di unire artisti e pubblico in un ambiente informale e coinvolgente. Il cuore pulsante di Pink Noise è la sua rassegna jazz dal vivo, battezzata Pink Fridays: ogni venerdì sera lo spazio diventa un club per concerti e jam session dedicate al jazz nelle sue molteplici sfumature. Grazie alla direzione artistica di Ferruccio Spinetti, la rassegna punta a un equilibrio tra nomi affermati, giovani talenti e contaminazioni stilistiche: dall’improvvisazione moderna a sonorità brasiliane, da suggestioni antiche a spirito contemporaneo.

Il gruppo jazz Leopard Vjolet (Jole Canelli e Leo di Dante, nella foto in alto) è un’affascinante realtà musicale che fonde con maestria elementi di jazz contemporaneo, improvvisazione e un’eleganza sonora che conquista fin dal primo ascolto. La loro musica è un viaggio attraverso le sfumature più sottili di armonia e ritmo, creando atmosfere uniche che spaziano tra il dinamico e il contemplativo, dal vivace al malinconico.

Il nome stesso del gruppo, Leopard Vjolet, è un chiaro invito a un immaginario ricco di contrasti e sfumature. “Leopard” richiama l’idea di una creatura elegante ma imprevedibile, capace di adattarsi a qualsiasi ambiente e situazione, proprio come la musica jazz, che si reinventa costantemente. “Vjolet”, una variante grafica di “violet” (viola), introduce un elemento di colore e profondità, evocando una gamma emotiva che va dalla passione alla serenità.

Il gruppo si distingue per il suo approccio eclettico alla musica jazz, esplorando diversi sottogeneri e influenze che spaziano dal jazz tradizionale al post-bop, dalla musica elettronica al jazz fusion. Leopard Vjolet è capace di creare un suono complesso e stratificato, che tuttavia mantiene una chiarezza melodica.

Le composizioni del gruppo si caratterizzano per una forte enfasi sull’improvvisazione, elemento chiave del jazz. Ogni performance è un’esperienza unica, in cui i membri del gruppo si lasciano trasportare dalla musica, creando interazioni in tempo reale che mantengono viva l’energia del concerto. Nonostante l’aspetto sperimentale, il loro linguaggio musicale resta accessibile e coinvolgente anche per chi non è un esperto di jazz.

Ogni membro di Leopard Vjolet porta la propria esperienza e la propria visione musicale, contribuendo alla creazione di un sound distintivo. La combinazione di diverse influenze individuali – che vanno dal jazz classico alla musica elettronica, dalla musica da camera alla world music – rende il gruppo un’esperienza sonora affascinante e ricca di sfumature.

La carriera di Leopard Vjolet è ancora in fase di crescita, ma ogni loro uscita discografica ha segnato un passo importante verso la definizione di un sound unico. Il loro primo album, “Shadows of the Jungle”, ha ricevuto un’accoglienza entusiasta, con critica e pubblico che hanno apprezzato la capacità del gruppo di mescolare tradizione e innovazione. Nonostante il duo sia ancora relativamente giovane, le sue performance dal vivo stanno raccogliendo sempre più consensi, sia in Italia che all’estero. I progetti futuri includono la registrazione di nuovi album, con l’intenzione di continuare a spingere oltre i limiti del jazz e a sperimentare con nuovi linguaggi musicali, ma anche la realizzazione di tournée internazionali per far conoscere il loro sound in tutto il mondo. Leopard Vjolet è un esempio perfetto di come il jazz possa rimanere un linguaggio universale di sperimentazione e innovazione, ma anche di come, attraverso l’improvvisazione e la creatività, possa raccontare storie e suscitare emozioni inaspettate.

Prima del concerto delle 21, ad accompagnare l’aperitivo del Pink Noise, sarà un’altra performance musicale, dalle 19.

Il prossimo appuntamento con Pink Fridays Jazz è per venerdì 12 dicembre, con “Yuong Shouts”. Sul palco Silvia Bolognesi, Sigi Beare, Emanuele Marsico, Sergio Bolognesi.

Per prenotare: info@pinknoisestudios.it; www.mailticket.it.