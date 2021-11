Mantova, Sabato 20 Novembre al Teatro Bibiena lo spettacolo ‘La vita ha bisogno di colori…Coloriamo la TIN!’, per sensibilizzare sul tema della prematurità e raccogliere fondi da destinare alle cure dei piccoli pazienti

MANTOVA Si terrà domani alle 20.30 al Teatro Bibiena lo spettacolo di racconti, colori e musica dal titolo “La vita ha bisogno di colori…Coloriamo la TIN!”, per sensibilizzare la popolazione sul tema della prematurità e raccogliere fondi da destinare alle cure dei piccoli pazienti. Nel corso della serata si farà conoscere la Terapia Intensiva Neonatale attraverso le parole delle mamme, accompagnando il pubblico in un mondo di magia e colore con le performance di tanti artisti. Special guest sarà Jean Pierre Bianco, in arte PassPass. Si esibiranno sul palco i cantanti Ivan Papazzoni e Laura Belluti, i musicisti Nicola Paltrinieri e i Rochenrol Choolers, il Duo Guerreschi al piano e voce soprano, Veronica Danilovic al pattinaggio artistico, Roberta Lonardi alla pole dance, Martina Ghisellini al cerchio aereo e Davide Vetere per la danza. Conduttore della serata sarà Stefano Tondelli con il supporto del tecnico di scena Umberto Comini. Per l’ingresso è richiesta una donazione liberale a partire da 10 euro con prenotazione obbligatoria tramite mail a: neonatologia@asst-mantova.it. Per il rispetto delle normative vigenti in materia sanitaria, all’ingresso verrà controllato il possesso del Green Pass. L’iniziativa è legata alla Giornata Mondiale della Prematurità 2021 e si svolge con il patrocinio di Comune, Provincia e Asst di Mantova. La giornata viene celebrata a livello mondiale assieme ad European Foundation for the Care of Newborn Infants e in Italia coordinata da Vivere Onlus. Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti per sensibilizzare l’opinione pubblica in tema di nascite premature. Sono circa il 7 per cento del totale dei bambini nati in Italia quelli prematuri (37° settimana di gestazione). Sono bambini fragili, bisognosi di cure, ma allo stesso tempo grandi guerrieri. Proprio grazie a queste giornate di sensibilizzazione si sono ottenuti significativi risultati a livello internazionale. Ad esempio il grande traguardo dell’apertura delle TIN ai genitori h24 che permette loro di essere, fin dai primi giorni, parte integrante nella cura dei bambini.

Paolo Zordan