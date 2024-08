MantovaFilmFest 2024 al via con la serata omaggio a Mastroianni

Mantova È prevista per la serata di lunedì la presentazione al pubblico del MantovaFilmFest 2024: a partire dalle 21.15 inizierà l’evento speciale nella suggestiva cornice di piazza Leon Battista Alberti, sempre più cuore pulsante delle iniziative culturali mantovane.

L’appuntamento serale, a ingresso libero fino a esaurimento posti, si svolgerà in due momenti: la presentazione dei film, degli ospiti e di tutti gli eventi in programma dal 21 al 25 agosto (e oltre), seguita da una proiezione speciale per una ricorrenza particolare. Per celebrare i cento anni dalla nascita dell’indimenticabile Marcello Mastroianni, il MantovaFilmFest propone la proiezione in versione restaurata di uno dei primi capolavori a cui prese parte e che lanciò la sua carriera: “I soliti ignoti” di Mario Monicelli (1958). Opera-manifesto dello stile che passerà alla storia con la definizione di “commedia all’italiana”, il film di Monicelli resta un tassello immortale e cult della cinematografia italiana per la sua capacità di stanare con un sorriso amaro le contraddizioni della società italiana che si affacciava al boom economico. Si arriva quindi al momento di scoprire i film che comporranno la sezione dedicata alle Opere prime italiane in concorso, quelli della Retrospettiva che omaggia i centoventi anni della società di produzione Titanus, e ancora la selezione delle Opere prime internazionali e dei documentari. Infine, gli eventi speciali che qui e là punteggeranno le sezioni ufficiali. Nel corso della serata verranno inoltre illustrate le modalità di accesso alla manifestazione, in programma da mercoledì 21 a domenica 25 agosto presso il cinema Mignon, e sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento a questa edizione numero diciassette. Tutto il programma dettagliato e le informazioni utili saranno poi disponibili sul sito ufficiale del festival, www.mantovafilmfest.com.