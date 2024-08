Omaggio al senso del “Signor G” a Piubega

Piubega L’associazione “Amici di Mario Pavesi” con il patrocinio del comune di Piubega, presenta la “Rassegna Piocc a Palazzo Pavesi 2024”. Lo spettacolo teatrale musicale dal titolo “Signor G” nel senso di Gaber si terrà oggi alle 21.15 a Palazzo Pavesi. Una serata di “amarcord” e d’ironica presa di coscienza in un itinerario di canzoni e aneddoti del padre del “Teatro Canzone” con monologhi a cura di Renzo Cerutti accompagnati da Nicola Armanini chitarra e voce e Tamer Abdalla tastiere e voce. Graffiante, talvolta cinico, sempre sincero fino all’autodenigrazione il “Signor G”, che Giorgio Gaber ha creato, amato e cantatom, mette a nudo le ipocrisie e il perbenismo dell’italiano medio, non più operaio o contadino, ma non ancora, e forse mai, borghese. Questa sera il pubblico rivivrà le velleità e le peculiarità di affermarsi di questo artista speciale a tutto tondo di fine secolo mettendo in risalto vizi, virtù, sogni e delusioni di chi si affida ai messaggi ingannevoli della società dei consumi. L’evento è stato reso possibile grazie alla donazione di Frog Caffè. Ingresso 7 euro.