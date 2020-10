MantovaMusica, 4 concerti annullati

MANTOVA Con rammarico comunichiamo che, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2020, MantovaMusica si trova costretta ad annullare i seguenti concerti:

1 novembre “ll flauto romantico”

8 novembre “Sibelius Respighi Beethoven”

15 novembre “Beethoven x 4 hands”

22 novembre “Chopin, il Principe del Romanticismo”

Per chi avesse già acquistato uno o più biglietti, è naturalmente possibile ottenere un rimborso presentandosi presso la Segreteria di MantovaMusica (ex chiesa della Madonna della Vittoria – via Monteverdi 1) negli orari di apertura (mercoledì 15.30 – 18.00; giovedì/venerdì/sabato 10.00 – 12.30).

L’organizzazione rimane in attesa degli sviluppi della situazione attuale nella speranza di poter realizzare l’ultimo concerto della stagione, previsto il 29 novembre al Teatro Bibiena.