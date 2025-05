Marta e Gianluca: al Sociale di Mantova il 29 novembre

MANTOVA Marta e Gianluca saranno tra i protagonisti della prossima stagione di Mantova Live Theatre, la rassegna organizzata di Mister Wolf.

Il 29 novembre, sul palco del teatro Sociale, va in scena Io e Gianlu.

Biglietti disponibili su TicketOne , presso la biglietteria del teatro e i punti vendita autorizzati. Informazioni su www.mantova-live.it

Io e Gianlu è la finta storia di una vera amicizia. Come si sono conosciuti Marta e Gianluca? Quando? Sono mai stati insieme? Io e Gianlu vuole dare risposta a queste e altre domande… ma saranno le risposte corrette?

Un duo comico, due attori, diverse personalità e mille modi di ridere delle stranezze della vita.

L’esistenza è fatta di incontri improbabili, come durante un classico speed date, ma cosa succede quando arriva quell’unico incontro che cambia tutto?

Si diventa amici? Amanti? Coinquilini? Colleghi?

Una storia che parla di vite condivise in una realtà che non ha bisogno di un multiverso: basta un appartamento in affitto.

Una storia che parla d’amore, se di amore si può parlare .

Una storia che parla di sesso, raccontato, sfiorato, sognato, perennemente negato.

Uno spettacolo che avrebbe voluto portare in teatro le celebri vicende di Io e Annie e invece ha portato le meno celebri, ma altrettanto strambe vicende di Io e Gianlu.