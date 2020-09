Mary Gaeta all’Osteria Gradela di Motteggiana

MANTOVA Continua tra gli applausi convinti dei numerosi appassionati del pentagramma la tournee estiva di Mary Gaeta. Oggi, venerdì 18 settembre, salirà sul palco allestito all’Osteria Gradela di Motteggiana.

In questa occasione al suo fianco si esibirà anche Andrea Benedini che con lei, a partire dalle 21,30, porterà le persone a compiere un coinvolgente viaggio tra i genere musicali come il pop, il blues e il rock.

L’artista mantovana che non solo dispone di doti canore di prim’ordine prosegue il paziente lavoro di qualificazione del proprio bagaglio d’esperienza dando vita a significative collaborazione con altri importanti musicisti.

Ad esempio molto apprezzato è stato il duetto proposto nei giorni scorsi a Castiglione delle Stiviere al Camelliae Tea Room un concerto che ha evidenziato i talenti dei due artisti.

Il 25 settembre e il 2 ottobre Mary Gaeta con due formazioni diverse sarà protagonisti di appuntamenti musicali che si terranno alla Tana del Diavolo a Mantova; nel primo caso con lei si esibiranno Alessandro Caleffi alle percussioni e Francesco Sibilla alla chitarra mentre nel secondo sarà la volta di Andrea Benedini, chitarra e voce, e Filuppo Muntoni, batteria. Paolo Biondo