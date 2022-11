Mozart for two per MantovaMusica

duo Schiavo-Marchegiani ha tenuto centinaia di concerti in tutto il mondo, ospite delle sale più prestigiose: Sala Grande della Carnegie Hall a New York, Sala Grande della Philharmonie e del Konzerthaus a Berlino, Sala d’Oro del Musikverein e Sala Grande del Konzerthaus a Vienna, Sala Grande del Mozerteum a Salisburgo, Laeiszhalle ad Amburgo, Beethoven-Haus a Bonn, Rudolfinum e Smetana Hall a Praga, Bulgaria Hall a Sofia, Teatro dell’Hermitage a San Pietroburgo, Suntory Hall a Tokyo, Teatro Petruzzelli di Bari ecc. Nel 2013 hanno debuttato al Ravello Festival; nel 2017 e nel 2019 hanno tenuto recital presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano.

Si è esibito con importanti orchestre come Berliner Symphoniker, Royal Philharmonic Orchestra, Budapest Symphony Orchestra, Prague Radio Symphony Orchestra, Sofia Philharmonic Orchestra, New York Symphonic Orchestra, Orchestra Sinfonica dello Stato del Messico, Orchestra Sinfonica di Istanbul e Camerata Ducale di Vercelli. Ha registrato per emittenti radio-televisive nazionali in Italia, Repubblica Ceca, Svizzera, Germania, Bulgaria, Russia, Messico e Hong Kong.

Marco Schiavo e Sergio Marchegiani sono artisti Decca. Nel 2014 la prestigiosa etichetta pubblica il loro primo CD dedicato a Franz Schubert che ottiene ottime recensioni dalla critica specializzata.

Biglietti: intero 10 euro / ridotto 5 euro