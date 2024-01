Barbiere di Siviglia, prova aperta per gli under 30

PARMA Si avvicina il debutto de Il barbiere di Siviglia, l’opera di Gioachino Rossini che inaugura la Stagione Lirica 2024, e sono tante le sorprese che attendono il pubblico degli under30, in occasione della prova aperta loro riservata, domenica 7 gennaio 2024, ore 20.00.

La serata si aprirà alle ore 19.30 con la rocambolesca performance di Teatro Necessario tratta dallo spettacolo Nuova Barberia Carloni. Protagonisti, tre aspiranti barbieri (Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori) che accoglieranno il pubblico in foyer con singolari dimostrazioni di abilità, immergendoli nell’atmosfera di una barberia d’altri tempi.

Durante la serata, inoltre, i barbieri di Depot Barber&Co. saranno pronti nelle loro postazioni per acconciare le barbe e i baffi dei giovani spettatori, al loro ingresso, durante l’intervallo e, infine, durante l’aftershow nelle sale del Ridotto, con il dj-set di Alessandro Capra (in arte Dj Chèvre).

La prova, al costo di €10,00, è strettamente riservata al pubblico degli under30; il biglietto per l’aftershow (€5,00) è acquistabile su vivaticket.com.

È aperta a tutta la cittadinanza la prova di mercoledì 10 gennaio 2024, ore 15.30. I biglietti (€10,00) sono disponibili presso la Biglietteria del Teatro Regio di Parma a partire da venerdì 5 gennaio.

PRIMA CHE SI ALZI IL SIPARIO

A poche ore dalla prova riservata agli under30, domenica 7 gennaio 2024, alle ore 17.00, al Ridotto del Teatro, l’incontro di Prima che si alzi il sipario dedicato alla scoperta del capolavoro rossiniano, a cura di Giuseppe Martini. Ad interpretare alcuni dei brani più celebri dall’opera, i cantanti del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma Anna Pieri, Lu Tong, Alex Franzò, Sun Tianfang, Xu Yikai, Hosung Lee accompagnati al pianoforte da Laura Soracco; coordinamento musicale di Donatella Saccardi. Ingresso libero.

BIGLIETTERIA, NUOVI ORARI DI APERTURA

La Biglietteria del Teatro Regio di Parma (Strada Giuseppe Garibaldi, 16/A 43121 Parma) è aperta da martedì a sabato dalle 10.00 alle 13.00, il mercoledì e il venerdì dalle 16.00 alle 18.00 e un’ora e mezza prima dello spettacolo.

Chiuso il lunedì, la domenica e i giorni festivi. In caso di spettacolo nei giorni di chiusura, la Biglietteria è aperta a partire da un’ora e mezza prima dello spettacolo.

Il pagamento presso la Biglietteria del Teatro Regio di Parma può essere effettuato con denaro contante in Euro, con assegno circolare non trasferibile intestato a Fondazione Teatro Regio di Parma, con PagoBancomat, con carte di credito Visa, Cartasi, Diners, Mastercard, American Express. I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili online su teatroregioparma.it. L’acquisto online non comporta alcuna commissione di servizio.

Contatti: Tel. +39 0521 203999; e-mail: biglietteria@teatroregioparma.it