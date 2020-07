Museo Diotti, torna il cinema all’aperto

MANTOVA La tradizionale rassegna cinematografica estiva del Museo Diotti torna – in quest’anno così travagliato – con alcune modifiche organizzative e all’interno di un contesto più ampio. Abbiamo infatti unito le forze con l’Associazione degli Amici del Casalmaggiore International Festival e altre agenzie culturali e formative della città (la Biblioteca Civica, il Teatro Comunale, la Fondazione Santa Chiara, la Pro Loco e il Fotocine Casalasco) per proporre alla cittadinanza una rassegna articolata di cinema, teatro e musica dal titolo “Una sera a Santa Chiara” che di svolgerà nel cortile grande dell’Istituto Santa Chiara, a poche decine di metri dal Museo, come da programma allegato. La rassegna ha ottenuto il contributo della Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona ONLUS e dell’Azienda Farmaceutica Municipale s.r.l. di Casalmaggiore e tutti gli incontri saranno ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il primo appuntamento cinematografico, nel segno dell’arte, è per domenica 19 luglio con “I colori della Passione” di Lech Majewski: la storia di alcuni dei cinquecento personaggi dipinti nel quadro “Salita al Calvario” del pittore fiammingo Pieter Bruegel il Vecchio. Un film geniale: si entra in un dipinto che diventa una storia, un saggio critico e molto altro.

All’interno della rassegna, che durerà fino a settembre, saranno proposte anche tre serate dedicate alla presentazione di documentari recentemente acquisiti dalla sezione video del Museo Diotti, programmate nella primavera scorsa e poi necessariamente rinviate.