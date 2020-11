Un positivo, a casa una classe delle medie di Borgocarbonara

BORGOCARBONARA – Non c’è ancora pace per le scuole di Carbonara, alle prese con le conseguenze – prevedibili ma che portano con sè non pochi disagi – dell’emergenza Covid: come annunciato ieri dal sindaco di Borgocarbonara Lisetta Superbi, «in collaborazione con l’Istituto Statale Comprensivo di Sermide si comunica che gli studenti della classe prima, della scuola secondaria di primo grado di Borgocarbonara, sono entrati in contatto con un caso Covid–19 positivo conclamato. In virtù del principio della massima tutela dello stato di salute degli alunni e del personale in servizio presso la scuola, a partire da domani, (oggi ndr) e fino a venerdì 27 novembre, sarà attivata la didattica digitale integrata». Come noto, per disposizioni del Dpcm, le classi seconda e terza sono già in didattica a distanza; sono invece rientrati nelle loro classi i bambini della primaria, rimasti a casa in isolamento fiduciario preventivo nei giorni scorsi.