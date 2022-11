Musica per famiglie e studenti con Oficina Ocm

MANTOVA La musica e l’arte intesi come elementi di comunicazione e aggregazione sociale, rivolti alle giovani generazioni: su questo si basano le proposte del settore educational di Oficina Ocm, ieri presentate presso la sede dell’associazione dal direttore artistico Carlo Fabiano, in collegamento da Roma, e dalla referente per i progetti educational Francesca Pasolini. Tre le serie di appuntamenti in cui si suddivide l’iniziativa: Madama DoRe, Classica in Classe e Prendete Nota. Le rassegne abbracciano un pubblico che va dalle scuole dell’infanzia alle superiori, come sottolineato dall’assessora comunale Serena Pedrazzoli, consentendo di approfondire una materia trasversale, nell’ambito dell’educazione civica, e di offrire a tutti un approccio o un approfondimento all’esperienza teatrale. Ai bambini e alle famiglie è dedicata Madama DoRe, che propone un cartellone di cinque spettacoli musicali, a partire da domenica, al Teatro Sociale. In questo caso alla componente musicale si uniscono quella visiva e del racconto, per coinvolgere maggiormente i piccoli spettatori, che interagiscono all’interno della rappresentazione. Il primo incontro vedrà protagonisti “I tre moschettieri”, dalle 16.30. Il carnet didattico musicale di Classica in Classe è, invece, rivolto a studenti e insegnati delle scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo grado, in un viaggio alla scoperta di capolavori musicali, da lunedì 14 novembre al Teatro Sociale. Prendete Nota è indirizzata a studenti delle scuole secondarie di secondo grado, prima attraverso una lezione concerto preparatoria, poi con la fruizione dell’esibizione dal vivo a teatro, nel contesto della stagione di Tempo d’Orchestra. Tre gli eventi: il 7 dicembre e il 6 marzo in Sala delle Capriate con Stefano Patuzzi e il 22 marzo con Piergiorgio Odifreddi, al Teatro Bibiena. Odifreddi sarà nella stessa data ospite anche degli Aperitivi d’Arte organizzati da Oficina Ocm, con la narrazione del legame tra la musica del compositore Bach e la matematica. Per informazioni il numero è 0376-360476, sito www.oficinaocm.com. Per Madama DoRe prevendite presso la biglietteria di Oficina Ocm, in piazza Sordello 12, al Teatro Sociale e su ocmantova.vivaticket.it. Per Classica in Classe e Prendete Nota la mail è scuola@oficinaocm.com.

Ilaria Perfetti