MANTOVA Dopo aver appassionato più di 4 milioni di spettatori solo in Italia, “Notre Dame de Paris”, uno tra i più apprezzati spettacoli teatrali mai realizzati, tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo, torna a far sognare con nuove imperdibili tappe. A quelle già annunciate, si aggiungono le date di Mantova in Piazza Sordello, dal 10 al 12 luglio. Biglietti disponibili su ticketone.it da lunedì 17 febbraio alle ore 10:00 in tutti i punti vendita Ticketone da sabato 22 febbraio alle ore 10:00