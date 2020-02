Incendio nella notte in un garage di San Benedetto, morto un 63enne

SAN BENEDETTO – Un probabile corto circuito elettrico avrebbe provocato la notte scorsa, giovedì 13 febbraio, un incendio in un garage e la morte del 64enne Marino Bernadelli. L’uomo viveva con il padre 90enne, che invece si è salvato, in via Argine Secchia al numero civico 44 e dormiva momentaneamente nella rimessa intanto che venivano eseguiti dei lavori di ristrutturazione. Ad allertare i vigili del fuoco, impegnati sul posto con più squadre, sono stati alcuni vicini di casa della stessa vittima. Pare che il 64enne avesse problemi di deambulazione che gli avrebbero impedito la fuga.