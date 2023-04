“Notte” e “L’uomo dal fiore in bocca”: Teatro Minimo, doppia coppia

MANTOVA Teatro Minimo. Due bellissimi atti unici, “Notte”, una breve produzione del gruppo, e “L’uomo dal fiore in bocca” di Luigi Pirandello vanno in scena a partire da sabato sul palcoscenico di Via Gradaro. In “Notte” due soli personaggi: due coniugi in età non più giovane. Nella notte essi rievocano la sera della loro giovinezza in cui si incontrarono e si innamorarono. Nel loro rimembrare persone, luoghi ed emozioni. Ma le emozioni sono sempre individuali ed estremamente personali e ovviamente danno origine a ricordi diversi, anche se gli avvenimenti sono stati vissuti insieme. E’ ciò che si verifica tra i due protagonisti: soggettività e memoria li tradiscono e i loro ricordi non coincidono.

Due i personaggi anche ne “L’uomo dal fiore in bocca”: il protagonista e un viaggiatore.

Nel testo, datato 1923 e derivato dalla novella “Caffè notturno”, il protagonista incontra per caso un avventore seduto a un caffè nella sala d’aspetto di una stazione, in attesa di un treno. Anche il protagonista è in attesa. Non aspetta però un treno o una persona. Aspetta la morte. E’ infatti affetto da un epitelioma (il fiore in bocca), un male inguaribile, che gli lascia poco tempo da vivere. A volte aprire il proprio cuore a una persona che non si conosce è più facile che parlare dei propri problemi a un familiare o a un amico. Infatti, allo sconosciuto egli rivela, impressioni, sensazioni, sentimenti e rimpianti per una vita che sa di dover perdere. Ma alla quale si aggrappa con ostinazione, “come un rampicante attorno alle sbarre di una cancellata”, per citare una frase del protagonista.

“Notte” e “L’uomo dal fiore in bocca”” vanno in scena per la regia di Valter Delcomune. Valter Delcomune interpreta “Notte” con Marisa Taffelli e “L’uomo dal fiore in bocca” con Fiorenza Bonamenti. Scena, costumi e luci di entrambe le opere sono a cura di Franco Ubezio. Collaborano alla realizzazione dello spettacolo Sandro Boninsegna, Sergio De Marchi e Vanda Demarchi. Servizio fotografico di Andrea Perina; progetto di locandina di Franco Ubezio..

La prima avrà luogo, come si diceva, sabato 29 aprile, alle ore 21.15, nella sede del gruppo, in via Gradaro, 7/A, città. Repliche domenica 30, sabato 6 e domenica 7 maggio. Gli spettacoli di domenica 30 aprile e domenica 7 avranno luogo in matinée, alle ore 17,00; tutti gli altri alle ore 21.15.

Lo spettacolo viene presentato con il patrocinio del Comune di Mantova.

Informazioni e prenotazioni allo 0376 320407, tutti i giorni dalle 18 alle 19.30, oppure al 339 6884328. Prenotazioni anche presso la Tabaccheria Meloni, via XX settembre, 33, città. Prenotazione obbligatoria.