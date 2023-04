Esotika pet show e mondo bonsai alla Fiera Millenaria

GONZAGA Doppio appuntamento, alla Fiera Millenaria di Gonzaga sabato e domenica: in scena il ritorno di Esotika Pet Show, il salone dedicato agli animali esotici e da compagnia, e la diciottesima edizione di Mondo Bonsai. Oltre 150 espositori provenienti dall’Italia e dall’estero e 350 tavoli espositivi per Esotika Pet Show, la fiera dedicata al mondo “pet” a 360 gradi, dove ammirare e acquistare esemplari esotici e da compagnia, attrezzature e mangimi. Protagonisti sono rettili e anfibi di ogni specie, ma anche uccelli ornamentali, pesci da laghetto e animali da compagnia non convenzionali. In più, due sezioni speciali: Gonzaga Tarta Expo con oltre 2.000 tartarughe di terra e d’acqua di moltissime specie, e Pond Expo, il salone dedicato ai laghetti da giardino con 2.000 carpe koi e pesci rossi. Dopo il successo dell’edizione 2022, Esotika Pet Show torna quindi per il secondo anno consecutivo a Gonzaga portando il marchio affermato del circuito, riconosciuto a livello nazionale da oltre dieci anni come un punto di riferimento per gli appassionati. In contemporanea a Esotika Pet Show si svolge Mondo Bonsai, uno degli eventi più longevi della Fiera di Gonzaga. Quasi 500 piantine di pregio (tra cui esemplari centenari), attrezzature, seminari, Sos Bonsai, mostre e dimostrazioni sulla cultura orientale sono gli ingredienti della manifestazione. In fiera si potranno ammirare bonsai dal valore eccezionale, partecipare a lezioni sulla cura delle piantine, approfondire il mondo suiseki (l’arte della disposizione delle pietre), conoscere la katana e le bambole giapponesi. Novità di questa edizione il contest di disegno dedicato all’illustrazione del bonsai (premiazioni domenica mattina). Ingresso unico per le due fiere: intero 12 euro, ridotto 10 euro, gratis fino a 6 anni. Prenotazioni online su esotikapetshow.it. Orari di ingresso: sabato 29 aprile 9.30-19, domenica 30 aprile 9.30-18.30.