Omaggio a Beethoven con il Quartetto dell’Accademia

MANTOVA Per le serate in giardino alla Casa della Beata Osanna, giovedì alle ore 21.15 si esibirà in concerto Il Quartetto dell’Accademia Virgiliana che proporrà musiche di Ludwig van Beethoven (1770-1827) Quartetto in fa maggiore op.18 n.1 (Allegro con brio – II. Adagio affettuoso ed appassionato – III. Scherzo: Allegro molto – IV. Allegro). L’appuntamento si inserisce nella rassegna dedica ai 250 anni del maestro tedesco.

Il Quartetto dell’Accademia Virgiliana nasce a Mantova nell’ambito dell’Accademia nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti, con lo scopo di esplorare il repertorio quartettistico con particolare riguardo alla produzione italiana.

Paolo Ghidoni (primo violino), Agnese Tasso (secondo violino), Eva Impelizzeri (viola), Michele Ballarini (violoncello), individualmente assai affermati in qualità di solisti e di componenti di prestigiosi gruppi cameristici (come Trio Matisse, Trio Brahms, Quartetto Anthos, Eve Quartet, Orchestra da Camera di Mantova), hanno voluto dare vita a una formazione cameristica stabile che unisca all’eccellenza dell’esecuzione l’impegno per la ricerca.

Uguale attenzione viene riservata ai grandi autori della scuola classica e romantica tedesca, ideale equilibrio tra la tradizione strumentale d’oltralpe e la produzione cameristica di quegli autori italiani della seconda metà dell’Ottocento che contribuirono alla rinascita della musica da camera nel nostro Paese.

Unitamente al repertorio originale il Quartetto dell’Accademia propone anche altre importanti opere in trascrizione, scelta motivata dall’esigenza di approfondire determinate figure di autori accostando eventualmente lavori da essi scritti originariamente per quartetto ad altri significativi del loro catalogo.

Il Quartetto dell’Accademia Virgiliana ha già ricevuto importanti riconoscimenti da parte del pubblico e della critica più qualificata per la sua notevole attività cameristica presso teatri e associazioni concertistiche sia in Italia che all’estero.

L’ingresso alla serata musica è come sempre libero e aperto al pubblico fino all’esaurimento dei posti a sedere.