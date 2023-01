Per i “Venerdì d’Autore” in Fondazione Sanguanini sarà presentato il romanzo di Antonio Badolato

RIVAROLO Anno nuovo e nuovi appuntamenti per la la rassegna rivarolese intitolata “Venerdì d’Autore”, organizzata da Gilgamesh Edizioni in collaborazione con la Fondazione Sanguanini Onlus di Rivarolo Mantovano.

In questo quarto incontro, fissato per venerdì 13 gennaio 2023 alle ore 21,00, presso Fondazione Sanguanini di via Gonzaga 39 a Rivarolo Mantovano (MN), l’autore ospite sarà Antonio Badolato, presidente dell’Università della Terza età di Mantova, con il suo romanzo Quirinale: operazione ultima spes, pubblicato da Gilgamesh Edizioni.

Dalla quarta di copertina se legge: “Come ogni mattina, l’ufficio stampa del Quirinale gli aveva fatto trovare sulla scrivania la quotidiana rassegna stampa, lasciando in bella evidenza la vignetta dell’ultimo numero del periodico satirico L’Ortica di Livorno dedicata a lui, il presidente della Repubblica Italiana. Si vedeva un barbuto energumeno scamiciato, che apostrofava un essere mostruoso con un corpo di pecora sormontato dal suo volto, e sotto una irridente didascalia: “Meglio vivere un giorno da Leoni che cent’anni da Pecorella”.

Quirinale: operazione Ultima spes riplasma gli eventi che hanno scandito il 2020, e lo fa osservando l’Italia dalle mura del Quirinale. Una narrazione che intreccia realtà ed esagerazioni al limite del surreale, pur non uscendo mai dalla sfera del possibile. L’autore è riuscito a ridare forma a un anno fantasma; un anno fatto di incertezze, di paure e di spettacoli tragicomici sul palco del governo nazionale, rielaborato attraverso il registro dell’immaginazione e dell’ironia.

L’autore: Antonio Badolato è nato a Guastalla nel 1951 e risiede a Curtatone, città di cui è stato sindaco per cinque anni. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Parma, per lungo tempo ha ricoperto il ruolo di direttore Risorse umane e organizzazione in importanti aziende di credito e di servizi. Appassionato di storia, è autore di diversi saggi e opere di ricerca storiografica. È giornalista pubblicista e ufficiale di complemento dell’Arma del Genio col grado di maggiore.

A intervistare l’autore sarà l’editore di Gilgamesh Edizioni, Dario Bellini.