Il matrimonio secondo Campogalliani

Mantova Seconda serata dedicata al teatro a Casa Andreasi, come sottolineato da Rosanna Golinelli in rappresentanza dell’Associazione per i Monumenti Domenicani, con lo spettacolo “Matrimonio: istruzioni per l’uso”, portato in scena dagli attori dell’Accademia Teatrale Campogalliani. Proposta evidentemente accattivante, dato il folto pubblico accorso per trascorrere, come illustrato dalla direttrice artistica Maria Grazia Bettini, una serata rivolta soprattutto al divertimento e alla leggerezza, con spunti di riflessione sulla vita di coppia, argomento che fa da perno a tutta la rappresentazione. Un debutto realizzato appositamente per l’occasione, che mostra le tante sfaccettature del matrimonio attraverso le parole, talora rivisitate, di autori di tutti i tempi, da “La bisbetica domata” di Shakespeare a “Vite private” di Noël Coward. A intervallare ma fungere pure da filo conduttore tra le varie situazioni, un’altra commedia nella commedia: il sipario si apre, infatti, verso l’interno di una dimora nella quale la sposa, prossima all’altare, d’un tratto tituba e si chiude in camera, mentre 226 invitati attendono la celebrazione delle nozze. E alla mamma della dubbiosa donna da maritare spetta il compito di convincerla a condividere la propria vita con il (forse) futuro coniuge. Naturalmente sul finale non manca il colpo di scena, che non è possibile riportare, dato che lo spettacolo verrà riproposto, in versione ridotta, l’8 di agosto in piazza Viterbi alle 21, nell’ambito della manifestazione “Festa di piazze”. Proseguono anche gli appuntamenti con il teatro a Casa Andreasi: un altro si terrà in agosto e l’ultimo a settembre. Le serate sono aperte a tutti, a offerta libera.