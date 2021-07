Prosegue la rassegna in San Leonardo mercoledì 21 luglio per vivere gli spazi aperti della città

MANTOVA – Dopo il successo della prima serata in piazza 80° Fanteria, è in programma mercoledì 21 luglio, in piazza San Leonardo, il secondo appuntamento della rassegna “Festa di Piazze” organizzato dall’associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani con la collaborazione e il sostegno del Comune di Mantova.

La prossima serata è a base di danza, teatro e musica. Si parte alle 21 con la performance “Set Point” a cura della Compagnia Iuvenis Danza con musiche di autori vari. Si esibiranno come danzatori: Carlotta Pozza, Monica Zanotti, Linda Battocchio, William Mazzei, Ilaria Pravato e Alessandra Piano. Le coreografie sono di Carlotta Pozza, Monica Zanotti, Greta Bragantini e Giovanna Venturini.

La performance trae la sua ispirazione dal gioco del tennis, dal suo immaginario, romantico ed evocativo. Il movimento, l’azione fisica, il gesto esplorano l’incontro / scontro tra avversari, la relazione tra corpo e racchetta, tra dentro e fuori, tra vittoria e sconfitta. L’agire artistico nasce dal dialogano tra corpo e luogo, mutandone la percezione attraverso forme che esprimono forza e fragilità alla continua ricerca di processi di identità. “Il tennis è uno sport solitario – dicono gli organizzatori -. Non c’è posto dove nascondersi quando le cose vanno male. Niente panchina, niente bordocampo, nessun angolo neutrale. Ci sei solo tu”.

Si prosegue alle 21.45 con il teatro e l’Accademia Campogalliani che propone “Serata Edgar Allan Poe” con le letture a cura degli attori e degli allievi della compagnia. Si parte con “L’ultima seduta”, un racconto gotico con presenze soprannaturali. Gli interpreti sono Giovanni Rodelli, Carolina Galli, Carolina Maria Carra, Roberta Bonfiglio e Tiziana Casoni e si prosegue con “La morte rossa”, un racconto che rappresenta quel disordine letale che è la follia, la malattia e la morte.

Si conclude con “Il cuore rivelatore” che narra dell’ossessione per l’occhio di un vecchio che cresce fino a diventare insopportabile con Diego Fusari, anche regista.

L’ultimo appuntamento della serata è con la musica blus, alle 22.30 con Un Sassofono Blu di Max Marmiroli al sax e Follon Brown alla chitarra. Marmiroli è un musicista che proviene dal rock. Rocking Chairs, Graziano Romani e Ligabue sono le sue esperienze più significative. Poi si è spostato nel campo del blues e soul suonando con artisti vari (Oscar Abelli Quartet, Gangsters of Blues e Oracle King).

Brown è un chitarrista blues, influenzato da Freddie King, ha suonato con importanti esponenti del genere ed ha una propria band: Follon Brown Blues Band.

Il repertorio che eseguiranno ricalca la storia del sassofono dagli anni Trenta ad oggi contenuto nel loro secondo CD, “Un sassofono blu/2”.

Fino al 18 agosto si susseguiranno gli eventi, quattro in tutto sempre di mercoledì, nelle piazze meno note della città rivissute per una sera in una modalità, culturale, diversa e sorprendente. La terza e la quarta serata saranno il 4 e il 18 agosto rispettivamente nelle piazze Dante Alighieri e Aporti.

Le piazze da sempre, sono teatri a cielo aperto in cui tutto può accadere, sono anche dei musei, con una loro storia, o dei salotti.

Per questa ragione, in tempi di pandemia e di difficoltà ad incontrarsi in spazi chiusi, l’Associazione Amici di palazzo Te e dei Musei Mantovani, grazie al contributo e al supporto del Comune di Mantova, nei mesi estivi propone una fruizione nuova e diversa di alcune piazze, del centro storico della città, da conoscere e vivere in modo inusuale dai cittadini e dai turisti, luoghi non topici ma tutti da scoprire.

Un ciclo di eventi diffuso e partecipato, in zone diverse della città, in piazze che, almeno per una volta, verranno valorizzate viste in una chiave diversa anche grazie al contributo degli artisti mantovani. Tutti gli aventi saranno ad ingresso gratuito ma con obbligo di prenotazione a causa delle normative anti Covid.

Gli appuntamenti sono realizzati anche grazie alla collaborazione di libreria Coop Nautilus, Accademia Nazionale Virgiliana, Politecnico di Milano – Polo Universitario di Mantova, ristorante Coracino, Fondazione Mazzali, Biblioteca Comunale Teresiana, Tea Spa.

Tutti gli eventi, della durata di 40 minuti circa, sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria del singolo appuntamento all’agenzia OkViaggi in viale Gorizia 21 a Mantova da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, il sabato dalle 9 alle 12.30.

L’agenzia resterà chiusa dal 9 al 15 agosto compreso. Tel.: 0376/288044 – 0376/ 288089; e-mail: info@okviaggimantova.it; info: www.comune.mantova.gov.it .