Rigoletto per i giovani al Comunale di Piacenza

PIACENZA Tre iniziative tutte dedicate ai giovani, in attesa di Rigoletto di Giuseppe Verdi, l’opera che il prossimo 16 dicembre inaugura la Stagione Lirica 2022/2023 del Teatro Municipale di Piacenza: dalla speciale anteprima #Rigoletto18 per i diciottenni alla prova aperta alle scuole, fino alla nuova edizione di AperiOpera, la presentazione affidata agli studenti del Liceo Respighi di Piacenza.

Un intenso percorso di avvicinamento al titolo verdiano rivolto alle nuove generazioni, che avrà inizio martedì 13 dicembre alle 15.30, con la prova aperta alle scuole, consuetudine per introdurre i giovanissimi al mondo dell’opera.

Mercoledì 14 dicembre, alle 19.30, è in programma la recita per i diciottenni. A loro è riservato un posto in omaggio per #Rigoletto18, l’anteprima completamente dedicata ai ragazzi che compiono la maggiore età nel 2022 e nel 2023. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale e dalla Fondazione Teatri di Piacenza con il contributo di Iren, intende renderli protagonisti della vita culturale della propria città, invitandoli a conoscere più da vicino opere immortali che hanno fatto la storia del melodramma.

Terzo appuntamento che metterà al centro i ragazzi, giovedì 15 dicembre alle 18, sarà AperiOpera, nuova edizione dell’iniziativa che ha già ottenuto grande successo nelle scorse stagioni, realizzata con il Liceo Respighi di Piacenza e in collaborazione con il Conservatorio Nicolini.

Sarà affidato agli studenti il compito di presentare Rigoletto al pubblico, con un vero e proprio “invito all’opera” che andrà in scena nel foyer del Teatro Municipale, a ingresso libero.

I ragazzi introdurranno l’opera sia dal punto di vista drammaturgico che musicale, in una sorta di lezione-spettacolo frutto di un’intensa preparazione multidisciplinare. L’incontro vedrà protagonisti gli studenti Emma Agosti, Mattia Barella, Rebecca Chiesa, Andreaa Frunze, Nathaly Gaggioli, Isacco Marchesi, Amy Mazzocchi, Agata Millione, Sofia Moglia, Agnese Roncaglia, Giulia Trabacchi, Filippo Carlo Zaccarini, preparati e coadiuvati dalle docenti Elena Metti, Arianna Gazzola, Monica Rausa e dal Maestro Corrado Pozzoli al pianoforte.

Info e biglietti

I biglietti omaggio per #Rigoletto18 sono disponibili alla Biglietteria del Teatro Municipale fino ad esaurimento posti.

Per informazioni: Biglietteria del Teatro Municipale: tel. 0523 385720/21 – biglietteria@teatripiacenza.it