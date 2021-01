Roncoferraro, eventi on line per il Giorno della Memoria

RONCOFERRARO Anche quest’anno il Comune di Roncoferraro non si è fatto fermare dalle restrizioni in materia Covid e ha deciso di creare due eventi -rigorosamente online- per non dimenticare la Giornata della Memoria del 27 gennaio e il Giorno del Ricordo del 10 febbraio.

Si parte mercoledì 27 gennaio alle 19 con una “riflessione sulle mille radici della persecuzione”, in cui l’assessore alla cultura Roberto Archi dialogherà con l’autore Giuliano Annibaletti, storico e presidente di Cooperativa Charta, che presenterà il suo libro “I settantacinque colpi: un assalto al ghetto mantovano nell’epoca dei lumi” edito da Sometti nel 2012.

Mercoledì 10 febbraio invece è la volta delle “riflessioni sulle problematiche aperte nel Giorno del Ricordo”, dove l’assessore Archi modererà l’incontro tra lo storico Annibaletti e l’esule e delegato per l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Dino Grebaz.

Per seguire entrambi gli eventi online è possibile collegarsi alla pagina Facebook della biblioteca comunale “G.Zamboni” all’indirizzo www.facebook.com/BibliotecaRoncoferraro.

Non manca l’attenzione verso le scuole: gli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado L.Fancelli di Roncoferraro potranno visionare la videolettura a cura di Laura Torelli di Cooperativa Charta dal titolo “C’è chi dice NO”, una videolettura sulla Giornata della Memoria, per raccontare le storie di chi è stato capace di non dare il proprio consenso, e una riflessione che fa del passato un’occasione per interrogarsi sul presente. Le classi delle tre Scuole Primarie di Governolo, Roncoferraro e Barbasso invece assisteranno ad una videolettura a cura della nuova bibliotecaria Daniela Nicolaci intitolata “Per non dimenticare”.