Rrkomi in campo contro la “Boom Friends & Sport Italia”

MANTOVA A meno di un mese dal calcio d’inizio arriva la conferma della presenza di Rkomi, nome d’arte di Mirko Manuele Martorano, a Mantova tra le fila della Nazionale Cantanti e scenderà in campo contro la “Boom Friends & Sport Italia” per l’evento benefico il cui ricavato verrà donato per migliorare le cure ai pazienti oncoematologici dell’Asst di Mantova. Dopo il grandissimo successo del 2021, la musica di Rkomi continua la corsa e giunge fino a Mantova con la sua presenza sul prato dello Stadio Martelli.

Per il cantautore e rapper si riconfermano i numeri che già lo avevano visto alla prima posizione degli album più venduti in Italia, grazie al suo album Taxi Driver. Un disco a prova di record, il suo: resta in classifica FIMI per 61 settimane e quasi sempre rimane in top 10, vantando oltre 1 miliardo di stream e 24 certificazioni platino. Non solo: Rkomi si attesta ai vertici anche nella classifica dei singoli più venduti del primo semestre 2022, dove occupa la posizione n°5 grazie a La coda del diavolo con Elodie e la n°10 con Insuperabile. La scrittura è una delle sue grandi doti, entra dentro i sentimenti senza mai banalizzarli, anzi elevandoli con metafore, similitudini e parole che rendono giustizia a quello che prova.

«Il mio primo sport è sempre stato il Milan, grazie a mio fratello più grande. Mi piace correre, sudare, lo sport è una grande chiave utilizzabile anche nella vita quindi la porto avanti con grande passione. Quando avevo 9/10 anni, mio fratello mi ha portato in curva per la prima volta, mi sembra un Milan-Brescia. Ricordo ancora l’emozione quando la sera prima mi fece vedere il biglietto. Amo giocare a calcio, ci gioco sin da bambino e posso dirti che non me la cavo male. Quando posso cerco sempre di giocare con gli amici. In generale mi piace fare tanto sport e mi tengo sempre in forma. Col tempo, ovviamente ho smesso di giocare a calcio a certi livelli ma, quando posso, non rinuncio mai a tirare due calci al pallone. Per me la musica e lo sport vanno a braccetto, lo sport è molto più di un’attività fisica, è qualcosa di indispensabile anche a livello psicologico e spirituale. Ho debuttato fra le fila dell’Associazione Nazionale Cantanti al Bentegodi di Verona il 3 settembre 2020 e sarò in campo anche a Mantova domenica 11 giugno».

Il dg della Nic, Gian Luca Pecchini inizia a svelare i primi nomi che scenderanno sul terreno di gioco domenica 11 giugno: «Le prime conferme arrivate sono: il presidente Enrico Ruggeri, Paolo Vallesi, Bugo, Boosta, Shade, Ubaldo Pantani, Moreno Donadoni, Ludwig, Moreno Conficconi Extraliscio, il Tre e Leo Gassman. Presto arriveranno gli altri nomi che andranno a completare la rosa dei convocati”.