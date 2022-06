Auto – Solferino Rally Pecso: Arnaldini sfortunato a Veronella, Bianchi 5° a Montefiorino

Solferino Nel weekend scorso si è tenuto a Veronella il consueto appuntamento sull’omonima pista di Autocross che ha visto impegnati due equipaggi della Solferino Rally Pecso. Luigi Faccincani, a bordo della sua Punto 2000 Proto, è riuscito a strappare un 4° posto in finale mentre Alessandro Arnaldini, più sfortunato, ha visto il podio sfumare a causa la rottura di un semiasse sul performante ma delicato Tubolare motorizzato Suzuki. Esperienza più che positiva per Luca Bianchi in terra modenese allo slalom di Montefiorino. La sua Fiat Uno S1600 è sfrecciata tra le tortuose strade emiliane regalando un 5° posto finale.

In questo fine settimana si va invece in Valtellina con il rally coppa Valtellina, terza gara del campionato Crz Zona 2: protagonisti i navigatori Roberta Franzoni, alle note di Edoardo Spagnolatti, su Skoda Fabia R5 e Fabio Treccani che affiancherà Mirko Re su Renault Clio R3C.